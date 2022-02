Juventus na krilima Vlahovića do nova tri boda: Dušan dvostruki strijelac u pobjedi nad Empolijem! (VIDEO)

Juventus je u okviru 27. kola Serije A savladao ekipu Empolija rezultatom 2:3. Strijelac dva gola bio je Dušan Vlahović!

Izvor: Profimedia

U okviru 27. kola Serija A na gostujućem terenu slavio protiv ekipe Empolija rezultatom 2:3, a prvo ime meča je bio Dušan Vlahović koji je postigao dva gola.Juventus je ovom pobjedom stigao do 13 vezane utakmice u kojoj nisu poraženi.

Empoli – Juventus 2:3 (1:2)

/Žurkovski 40, La Mantija 76 – Kin 32, Vlahović 45+2, 66/

Prvu priliku na utakmici imao je Juventus u 18. minuti. Vlahović je prihvatio loptu u šesnaestercu te odlično šutira, ali je lopta otišla pored desne stative.

Igralo se dosta mirno sve do 32. minute kada Juventus stiže do gola. Nakon centaršuta Rabioa sa lijeve strane najviši u skoku je bio Kin koji stiže do svog četvrtog gola ove sezone.

U 40. minuti nakon velike gužve u šesnaestercu poslije kornera, lopta je stigla do Žurkovskog koji vraća meč na početak, a onda je Vlahović u drugom minutu nadoknade prvog dijela ponovo uzeo stvar u svoje ruke!

Oduzeli su igrači Juventusa loptu na sredini terena, a onda se reprezentativac "orlova" našao na pravom mjestu u pravo vrijeme. Prevario je čuvara mreže Empolija i zatresao mrežu poslije prelijepe "rabone" Huana Kvadrada!

U drugom poluvremenu prvu priliku imao je Lokateli u 56. minuti kada se našao u dobroj šansi, ali je loše šutirao glavom, a zatim ponovo na scenu stupa Dušan Vlahović.

Ovog puta, u ulozi asistenta našao se Alvaro Morata, poslije čijeg pasa je Srbin ponovo zatresao mrežu i ukoliko nastavi ovim tempom, mogli bismo, u finišu takmičarske godine, o njemu da pišemo kao najboljem strijelcu Juventusa u sezoni!

U 76. minuti nakon očajne odbrane Juventusa La Mantija potpuno neometan postiže pogodak za 2:3 što će ispostaviti kao konačan rezultat.

SERIJA A – 27. kolo

Juče:

Milan – Udineze 1:1 (1:0)

/Leao 30 – Udogi 66/

Đenova – Inter 0:0

Danas:

Salernitana – Bolonja 1:1 (0:1)

/Zortea 72 – Arnautović 43/

Empoli – Juventus 2:3 (1:2)

/Žurkovski 40, La Mantija 76 – Kin 32, Vlahović 45+2, 66/

Sasuolo – Fiorentina (20.45)

Nedjelja:

Torino – Kaljari (12.30)

Verona – Venecija (15.00)

Specija - Roma (18.00)

Lacio – Napoli (20.45)

Ponedjeljak:

Atalanta – Sampdorija (20.45)