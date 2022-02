Njegovi navijači mu zviždali, a onda ih je ućutkao: Za pola sata odigrao meč za desetku, Barsa sad gazi! (VIDEO)

Kada je Dembeleu dan, a to nije često, djeluje nezaustavljivo.

Izvor: Profimedia/D.Nakashima/AFLO

Barselona je tokom prethodnih sedam dana odigrala najbolji fudbal u posljednjih godinu dana pošto je postigla čak 12 golova - po četiri Valensiji, Napoliju i Bilbaou.

Jedan od njih djelo je i otpisanog Usmana Dembelea koga navijači Barselone ne podnose. Francuz je odbio da produži ugovor, tražio je sulude uslove, a potom nije želio ni transfer koji su dogovarali tokom zime. Sada mu zvižde pri svakom kontaktu sa loptom, a tako je bilo i u 67. minutu kada je ušao na teren...

Zamijenio je Ferana Toresa i navijači su ga "počastili" sa tribina, zbog čega ga je Ćavi čak i izbjegavao na mečevima kod kuće, ali je došlo i njegovih pet minuta za "osvetu".

Usman Dembele je pogodio u 73. minutu za 2:0 na semaforu, a potom je nastalo komešanje na tribinama. Navijači više nisu znali da li da mu zvižde ili da se raduju, a ni sam Dembele nije znao kako da reaguje pošto je postigao prvi pogodak u La Ligi poslije devet mjeseci.

Na njegovim krilima je Barselona došla do ubjedljive pobjede pošto je u nadoknadi vremena asistirao prvo Luku de Jongu, pa Memfisu Depaju, pa je bez ikakve sumnje bio igrač utakmice.

Vidjećemo da li će to donijeti do preokreta i njegovog potencijalnog ostanka na "Nou Kampu", Ćavi bi to volio...

