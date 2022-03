Fantastične vijesti za Vasoskog uoči meča sa Slobodom: Daniel Avramovski stekao pravo nastupa za FK Sarajevo

Reprezentativac Makedonije Daniel Avramovski službeno je registrovan te je stekao pravo nastupa za FK Sarajevo.

Izvor: Promo/FK Sarajevo

Makedonski fudbaler Daniel Avramovski službeno je registovan u "Cometu" i stekao je pravo na debi za FK Sarajevo, potvrđeno je Oslobođenje.

Trener Vasoski u prvom kolu protiv Leotara nije mogao računati na njegove usluge, no to neće biti slučaj u današnjem susretu Kupa BiH protiv Slobode, a s obzirom na to da je zvanično registrovan i ima pravo nastupa za tim s Koševa.

Makedonski reprezentativac jedno je od najzvučnijih pojačanja koje je tokom pauze stiglo u redove nekog bh. kluba.

Avramovski je za reprezentaciju Makedonije odigrao osam službenih utakmica.

Riješeni su problemi sa boravišnom dozvolom, a s obzirom na to da je već uveden u Comet sistem, Avramovski bi mogao nastupiti već u današnjem duelu protiv Slobode.