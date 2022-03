Zvezda odredila cijene za škotskog velikana: Evropski gigant dolazi u Beograd - najskuplje ulaznice 30.000 dinara!

Crveno-bijeli očekuju veliku podršku sa punog stadiona Rajko Mitić.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Fudbaleri Crvene zvezde igraće osminu finala Lige Evrope protiv Rendžersa, a beogradski klub objavio je cijene karata za utakmicu koja je na programu 17. marta. Dugo crveno-bijeli nisu igrali mečeve u ovom evropskom terminu - tokom druge polovine marta, pa nema sumnje da će interesovanje biti ogromno.

Prodaja karata počinje već u nedjelju 6. marta, a njihova cijena kreće se od 1.800 pa čak do 30.000 dinara!

Slavni škotski klub koji je u prethodnoj rundi eliminisao slavnu Borusiju iz Dortmunda biće prvi proljećni rival crveno-bijelih na evropskoj sceni, a nakon žrijeba koji je održan prethodnog petka djeluje da ekipa Dejana Stankovića nema nepremostivu prepreku ispred sebe.

Uz fantastičnu podršku sa tribina, tim iz Glazgova bi mogao da bude eliminisan, što bi bio jedan od najvećih uspjeha u klupskoj istoriji!

Na zvaničnom sajtu kluba pored istaknutih cijena navodi se i da će za ovaj susret važiti karte za meč protiv Ludogoreca koji je jesenas igran bez prisustva publike. Nije neophodna nikakva zamjena, tada nabavljene ulaznice biće dovoljne za ulaz na stadion.

Cijene karata:

Sjever: 1.800din

Jug: 1.800din

Istok: 3.500din

Zapad: 4.500din

VIP zapad: 7.500din

VIP 1/VIP 2: 15.000din

VIP galerija: 18.000din

5 Zvezdinih zvijezda: 30.000din

Termini prodaje karata:

Nedjelja, 6. mart od 10 do 16:15

Od ponedjeljka, 7. marta do subote 12. marta od 10 do 18 časova

Od ponedjeljka, 14. marta do srijede 16. marta od 10 do 18 časova

Četvrtak, 17. mart od 10 do 18:45

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!