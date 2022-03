Halilhodžić: Prvo što bih tražio kad postanem selektor BIH je da reprezentacija igra u Banjaluci!

"Mnogi navijači su ljuti što odbijam BIH. Ne odbijam ja, uvijek sam pomagao reprezentaciji BIH", rekao je legendarni Vahid Halilhodžić, aktuelni selektor Maroka.

Dok selekcija Maroka pod vođstvom Vahida Halilhodžića grabi ka Svjetskom prvenstvu u Kataru, reprezentacija BIH neće se naći na Mundijalu nakon još jednog neuspješnog kvalifikacionog ciklusa.

Upravo je reprezentacija BIH bila jedna od glavnih tema u intervjuu Vahida Halilhodžića za N1, a popularni Vaha govorio je i o konstantnom povezivanju njegovog imena sa mjestom selektora "zmajeva".

"Kada govorim o Bosni i Hercegovini to je moja domovina gdje sam rođen, tu ću vjerovatno i umrijeti. Meni je teško pričati o tome, jer sam nekoliko puta bio kontaktiran. Mnogi navijači BiH su ljuti zašto odbijam BiH. Ne odbijam ja, uvijek sam pomagao reprezentaciji BiH. Sjećam se jednom kada je bio Safet Sušić selektor bili su u teškoj finansijskoj situaciji. Pape mi je govorio da nemaju za toalet papira. Organizovao sam dvije velike turneje u Japan i Alžir i zaradili su puno novca. Ali ja to ne volim eksponirati“, objasnio je Halilhodžić.

Popularni Vaha se potom osvrnuo i na političke uticaje u bh. fudbalu i otkrio da bi da je na mjestu selektora zahtjevao da reprezentacija BIH igra u Banjaluci.

"Odmah da vam kažem da biti selektor BiH nije lako. Prvenstveno zbog političke situacije. Vidite šta se dešava u državi kada pojedinci nastoje svim silama da razore državu i da je unište. Udovoljiti svim stranama u sportskom smislu je teško. Znam da ima puno uticaja politike na izbor igrača. U takvom kontekstu teško je raditi. Zbog toga ne mogu zamisliti da BiH ne može da igra u Banja Luci i Mostaru. To je za mene nezamislivo. To nikad ne bih mogao prihvatiti. Prvo što bih tražio kad postanem selektor jeste da igramo utakmicu u Banja Luci. A što se tiče igrača koji dolaze, ne trebamo strahovati, biće Džeka i Pjanića. Biće novih talenata. Treba napraviti povezanost za duži period. Ne može selektor za mjesec ili dva napraviti rezultate. Morate angažovati puno ljudi i bitna je atmosfera van terena za BiH. Bilo je selektora koji su otišli do baraža. Ali nije bilo ni sreće na kraju. Bez obzira ko bude tu ja ću uvijek biti uz reprezentaciju BiH”, rekao je, između ostalog, Vaha u intervjuu za N1.