Sve što se desilo riješili smo kao ljudi! Stanković otkrio kog meča se plašio, pa rekao: To nije za pohvalu!

Dejan Stanković je pričao o odbrani, priprema, ali i problemima tima.

Izvor: Screenshot/TV Arena sport

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković je gostujući na TV Arena sport istakao da je bio zadovoljan prikazanim od strane njegovog tima ovog proljeća.

Njegovi izabranci su uspjeli da pobijede na svim mečevima, a najbitnija pobjeda došla je protiv Partizana u "vječitom derbiju". Poslije toga je Stanković "strahovao" od gostovanja Voždovcu.

"Više me je brinula utakmica protiv Voždovca odmah u četvrtak. Opet kod kuće protiv Pazara sam izveo najjači sastav jer ovdje nema kalkulisanja. Oni su se malo plašili i te podloge i ta utakmica je bila malo bitnija od Novog Pazara. Ova je bila bitna jer nam je bio 77. rođendan, a žao mi je što je bilo hladno, jer nije bilo više ljudi", počeo je Stanković.

Njegov tim je ovog proljeća na pet mečeva primio samo jedan gol.

"Igramo svi zajedno i napad i odbrana. Mislim da smo dosta golova primili u prvoj polusezoni, što nije za pohvalu. Radili smo, a došao je i Nenad Sakić da nas pojača. Uvijek može bolje, ali jednostavno 90 minuta biti na strani protivnika, a da ne dobiješ nijednu loptu iza leđa nije moguće. A bićemo još bolji", smatra Stanković.

Na pripremama se dobbo radilo, ali je posebno bitna bila utakmica sa Šahtjorom.

"Mi smo svjesno htjeli da igramo sa Šahtjorom u tom momentu priprema. To je bio vid motivacije, da pokažemo da mi možemo. Ja Šahtjor cijenim, to je ekipa sa strašnim budžetom, sa brzinom i sa jakim timom. Ali htjeli smo da pokažemo da možemo i sa njima", dodao je on.

Na kraju je istakao da je tim tokom priprema riješio sve svoje probleme na pravi način.

"To dosta zavisi od fudbalera i od povjerenja. Ja sa ovom grupom momaka imam fenomenalan odnos i sve što se izdešavalo i sve što smo imali unazad smo riješili kao pravi ljudi, izgradili smo pravi odnos da u utakmicama koje dolaze izgledamo kao pravi tim", smatra Stanković.

