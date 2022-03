Zvezda se oglasila drugi put u istome danu - zbog penala za Partizan: Mi nećemo ćutati, nanijeli ste nam veliku štetu

Crvena zvezda se oglasila drugim saopštenjem u roku od nekoliko sati nakon penala za Partizan.

Penal kojim je Partizan slavio u Subotici (1:0) doveo je do velike bure u srpskom fudbalu, odnosno ponovo je počeo "rat saopštenjima" u režiji "vječitih".

Prvo je Crvena zvezda žustro reagovala i već nekoliko minuta nakon meča Partizana poručila je da se u Subotici dogodila "neviđena pljačka", na šta je vrlo brzo reagovao Miloš Vazura i poručio da njihovom rivalu "ništa ne valja". U večernjim časovima Zvezda je odgovorila i na njegovo saopštenje.

Crvena zvezda je u novom saopštenju poručila da Partizan pokušava da "odvuče pažnju sa sramnog penala" koji upravo njih može da udalji od šampionske titule, dodajući da je "njihova obaveza da zaštite sopstvene interese".

I u ovom saopštenju Crvena zvezda se osvrnula i na Fudbalski savez Srbije, dodavši da su "zabrinuti za atmosferu".

U nastavku prenosimo čitavo saopštenje koje je dostavljeno medijima.

"Da imaju i malo sportskog morala odćutali bi ljudi iz Partizana poslije današnje pljačke i pobjede iz ovakvog penala danas. Ali nemaju i to nije ništa novo. Oni pokvareno pokušavaju da odvuku pažnju sa sramnog penala koji Crvenu zvezdu može da udalji od osvajanje šampionske titule. Pokušavaju zamijenom teza da bace prašinu u oči sportskoj javnosti i odvuku pažnju na nebitne stvari. Mi nećemo ćutati jer je našem klubu danas nanijeta velika šteta".

"Mi nećemo ići na teren ličnog i nikoga nećemo da vrijeđamo, ali ćemo štititi interese našeg kluba. Crvena zvezda već godinama osvaja šampionske titule, postiže istorijske rezultate i motor je razvoja srpskog fudbala. Naravno da to smeta ljudima iz Partizana, ali su očigledno nesposobni da našu dominaciju spriječe na sportski način. Ali Partizan nama nije tema, nama je tema organizacija koja kontrolise suđenje a to je FSS. Partizan je našao saveznika u čelnicima FSS i selektoru reprezentacije koji je neformalni gazda Fudbalskog saveza Srbije. Javna je tajna da je Dragan Stojković iskoristio uspjeh sa reprezentaicijom i preuzeo kompletnu vlast u FSS, on tamo kontroliše bukvalno sve. I administraciju i sudijsku organizaciju i sve ostalo. Javna je tajna i da Dragan Stojković već 15 godina ne dolazi na stadion Crvene zvezde i on taj problem treba da riješi sam sa sobom ili već sa kim ima problem. Ali mu nećemo dozvoliti da svoju poziciju u FSS zbog sujete i svog ega zloupotrebljava i stavlja u funkciju protiv interesa Crvene zvezde. I mi na to upozoravamo od početka sezone. Ono zbog čega smo zabrinuti je atmosfera koju je u Fudbalskom savezu Srbije on napravio, a to je da Crvena zvezda ne smije da bude šampion. Ta atmosfera se prenijela i na sve sudije pojedinačno i zato su sudije u strahu, a suđenje ovakvo kakvo jeste".

"Naša profesionalna i sportska obaveza je da se sudarimo sa svakim ko je protiv interesa Crvene zvezde. Nećemo ćutati jer je naša obaveza da štitimo interese Crvene zvezde, naša je obaveza da našem klubu obezbijedimo fer uslove i da na terenu opet pokažemo da smo najbolji kao što smo prošlog vikenda u vječitom derbiju pokazali da smo tri klase iznad!", navodi se u saopštenju Crvene zvezde koje nije potpisano.