Raspad Parižana protiv Reala: Mesi, Mbape i Nejmar zaboravili da su na utakmici! (FOTO)

Pogledajte kako je Pari Sen Žermen u jednom trenutku djelovao na terenu...

Izvor: Twitter/vadimlukomski/Screenshot

Pari Sen Žermen je nestao u posljednjih pola sata na "Santijago Bernabeu", a to su iskoristli genijalni Luka Modrić i Karim Benzema i doneli veliki preokret i prolaz Real Madridu (ukupno 3:2).

Videli smo veliko slavlje Davida Alabe i ostatka tima, kao i ozbiljan skandal gazde pariskog kluba Nasera El-Kelaifija koji je napao sudije, a sve to dok su se njegovi igrači optuživali, možda i potukli u svlačionici... Upirali su prste jedni u druge, niko nije želio da prizna grešku, međutim možda jedan snimak sa meča to pokazuje.

U trenutku kada je Pari Sen Žermen vodio 1:0, i tako u ukupnom skoru imao prednost od dva gola razlike, potpuno su se opustili i dozvolili energičnijem Real Madridu da se vrati u život.

Najviše je za to kriva greška Đanluiđija Donarume, koji je izgubio loptu, možda i pod faulom, ali ne može da se ignoriše ni to da je Pari Sen Žermen odustao od bilo kakve taktike misleći da su već prošli dalje. To se posebno odnosi na napadače koji su dozvolili Realu da bez ikakvog pritiska napreduje ka golu.

Tako je zanimljiv kadar iz 51. minuta dok Modrić ima loptu iskosa na lijevoj strani, dok su sva trojica napadača - Mbape, Nejmar i Mesi - na desnoj strani kraj Karvahala.

Narušili su formaciju Maurisija Poketina, a navijači su je nazvali "4-3-briga me".