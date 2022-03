Aleksandar Vasoski pred derbi sa Banjalučanima: Ako izgubimo kući od Borca ne zaslužujemo da idemo u Evropu!

Trener bordo kluba Aleksandar Vasoski najavio je derbi 22. kola m:tel Premijer lige Bosne i Hercegovine protiv Borca (subota, 13.00, TV Arena sport).

FK Sarajevo nakon poraza u prošlom kolu Željezničara očekuje duel protiv Borca na stadionu Koševo. Trener domaćeg tima Aleksandar Vasoski je svjestan važnosti utakmice protiv Banjalučana.

"Utakmica na Grbavici je bila teška, težak poraz za nas psihološki. Moramo ići naprijed, shvatili smo poruku navijača. Uvjeren sam da ćemo u nastavku sezone igrati bolje. Utakmica protiv Borca je jako bitna za nas u svakom smislu. Motivisani smo, analizirali smo igru Borca te mislim da imamo dovoljno kvalitete i snage da slavimo u ovoj utakmici", rekao je Vasoski.

Ova utakmica je od velike važnosti za oba tima kada je u pitanju borba za Evropu.

"Čeka nas jako bitna utakmica u borbi za Evropu. Smatram da smo favoriti u ovoj utakmici i ako izgubimo kući od Borca mislim da ne zaslužujemo da idemo u Evropu", dodao je on.

Vasoski je govorio i o neigranju Lazića i Kobiljara.

"U kadru su, svaki dan ih gledam na treninzima, ja najbolje procijenim. U ovom momentu nisu tu možda u prvom planu, ali biće sigurno, duga je sezona. Sada ćemo biti oslabljeni neigranjem Dupovca, Đokanovića, Velkoskog i Bodula".

Selmir Pidro takođe smatra da Sarajlije očekuje teška utakmica.

"Očekuje nas teška utakmica sutra. Napravili smo analizu Borca, moramo dati maksimum i mirnom glavom doći do pobjede. Ne bih govorio o slabi stranama Borca, neka to ostane između nas i stručnog štaba, to ćemo prezentirati sutra na terenu", rekao je Pidro.