Iz tabora Borca pred gostovanje na "Koševu": Sarajevo ima najbolji roster u ligi, ali derbiji su najljepši za igranje!

Trener crveno-plavih Nemanja Miljanović i vezista Dejan Meleg najavili su derbi 22. kola m:tel Premijer lige Bosne i Hercegovine protiv Sarajeva (subota, 13.00, TV Arena sport).

Banjalučki tim je dobro startovao ovog proljeća sa tri vezane pobjede bez primljenog pogotoka u svim takmičenjima, pa se šef struke Nemanja Miljanović nada nastavku te pozitivne serije na gostovanju u Sarajevu.

"Poslije tri teške utakmice, nastavljamo sa teškim rasporedom. Gostujemo Sarajevu, po meni, u pitanju je ekipa koja uz Tuzlu siti ima najbolji roster u cijeloj ligi. bez obzira što im fale četiri igrača zbog kartona i sankcionisanja (Krste Velkoski, Andrej Đokanović, kapiten Amer Dupovac i Darko Bodul), mislim da nas čeka još jedan težak meč. Na nama je ponovo da dokažemo u kakvom smo stanju, šta želimo od drugog dijela sezone. Prva tri susreta smo odlično odradili, težak je ispit, ali nadam se da ćemo nastaviti sa pozitivnim rezultatima i da ćemo zadržati Sarajevo na istom bodovnom rastojanju", rekao je Miljanović u najavi susreta.

Prema njegovim riječima, nema problema sa igračkim kadrom, osim što ima "viška" inostranih fudbalera.

"Svi igrači su u opticaju, David Čavić se vratio nakon povrede, trenirao je cijelu sedmicu i na njega možemo da računamo. Ljubiša Reljić još uvijek ima nekih problema iako bi on danas mogao da trenira, pa bi mogli računati i na njega. Kažnjenih nemamo, ali imamo viška stranaca i to nam je mali hendikep".

Iako je "bordo" tim poražen u gradskom derbiju od Željezničara u prethodnom kolu, strateg Banjalučana se složio da domaćin ima veći pritisak, iako ne smatra da će to biti neka posebna prednost za njegov tim u sutrašnjoj utakmici.

"Gledao sam Sarajevo na sve tri prethodne utakmice, liče na dobru i kompaktnu ekipu sa dobrim pojedincima. Po meni su u sva tri meča bili bolji, čak i protiv Želje iako su imali igrača manje nakon isključenja Amera Dupovca. To se nije primjetilo u drugom poluvremenu. Već sam rekao da je u pitanju tim koji uz Tuzlu siti ima najbolji roster. To je moje mišljenje. Biće teška utakmica bez obzira što će im nedostajatio dva standardna igrača - Dupovac i Đokanović. Od ostalih ko će igrati, to je do njihovog trenera (Aleksandar Vasoski). Sigurno imaju pritisak jer su u nepovoljnijem položaju, a nama da još jednom pokažemo zrelost, da igramo na rezultat i zadržimo bodovnu razliku i nastavimo niz pozitivnih rezultata. Prosto rečeno, da rastemo".

Vezista Dejan Meleg se složio sa trenerom Miljanovićem da Borac na "Koševu" očekuje izuzetno teška utakmica.

"Pogotovo jer Sarajevo kod kuće igra veoma kvalitetno, ali opet derbi mečevi su najljepši za igranje i žerljno iščekujemo susret. Naravno, spremali smo se, analizirali i gledali i nas i protivnika. Na nama je da pružimo maksimum, a ako budemo na nivou na kom možemo da budemo, što smo dokazali na prethodne tri utakmice, ne vidim razloga da ne odigramo dobro. A sve sem poraza bi bio pozitivan rezultat za nas", istakao je Meleg.

Derbi na "Koševu" igra se u subotu s početkom u 13 časova, a sudiće ga sarajevski arbitar Irfan Peljto.

M:TEL PREMIJER LIGA BiH - 22. kolo

Subota:

Sarajevo - Borac (13.00) - Irfan Peljto (Sarajevo)

Velež - Tuzla siti (15.00) - Dragan Petrović (Banjaluka)

Široki Brijeg - Posušje (20.00) - Danijel Bojo (Kiseljak)

Nedjelja:

Leotar - Željezničar (13.00) - Mateo Musa (Čitluk)

Radnik - Rudar Prijedor (13.00) - Admir Šehović (Sarajevo)

Sloboda - Zrinjski (15.00) - Ermin Sivac (Zenica)