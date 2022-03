Italijani došli u Srbiju da otkriju Vlahovićevu tajnu: Dušanov trener sve objasnio - Odmah se vidjelo da je pobjednik!

Prvi je učio Vlahovića fudbalu i odmah je vidio da pred sobom ima bisera.

Dušan Vlahović je sada najbolji napadač Serije A, a Italijani zbog njegovih golova dolaze i u Srbiju! Tako je jedan italijanski novinar stigao čak do Altine u Zemunu da bi razgovarao sa Dušanovim prvim trenerom.

Nebojša Pejović je čovjek koji je krenuo da brusi njegov talenat kada je sa šest godina 2006. godine stigao u FK Altinu. Klub osnovan 2003. godine samo tri godine kasnije dobio je dječaka koji će ih proslaviti.



"U mnogo godina rada osvojili smo mnoge trofeje, ali najvažnije je što smo nekim dječacima omogućili da igraju u najboljim ligama u Evropi. Jedan od njih je Uroš Račić, tu je bio i Vladan Đekić, kao i moj sin Nikola Pejović koji je igrao u Empoliju. Dušan je igrao za nas od 6. do 14. godine, bio je dobro dijete i volio je fudbal, a talenat je bilo teško ne primijetiti", iskren je Pejović.

Dušanov talenat se najviše vidio kada je njegov tim bio u zaostatku.

"On je rođeni pobjednik, to se najviše vidjelo u mečevima kada smo gubili. Davao je 100 odsto, borio se do posljednjeg momenta, imao je misiju da preokrene. Nikada se nije predavao", objasnio je njegov prvi trener.

Ponekad je igrao i po dva meča dnevno.

"Igrali smo jedan turnira sa generacijama '99 i '00 i timovi su igrali duele istog dana, tako da je on tražio da igra oba meča. To pokazuje koliko je tada volio fudbal", otkrio je on.

A kada su ga pitali koliko je golova dao - nije znao da kaže!

"Nismo brojali, jer ih je bilo previše. Ono što znam je da je oborio sve rekorde našeg kluba. Znam da će možda zvučati kao kliše, ali mogao sam da se kladim da će on uspjeti", dodao je Pejović.

