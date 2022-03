Za Jokića ne želim je**no da čujem! Amerikanac napao Srbina, izigravao žrtvu, pa se naljutio: Nisam spavao nedjeljama!

Markif Moris se vratio na parket i poslije meča je prvo pričao o Nikoli Jokiću i povredi.

Odigrali su Denver i Majami početkom novembra utakmicu o kojoj se i dan danas priča. Tada je Markif Moris nesportskim potezom pokušao da povrijedi Nikolu Jokića, a srpski igrač mu nije ostao dužan.



Centar Nagetsa mu je odgovorio, odgurnuo ga je, pa se zbog toga i izvinjavao. Od tada je košarkaš Hita bio van terena, sve do meča sa Minesotom i poraza (114:103).

Kao što se i očekivalo, poslije te utakmice su ga najviše pitali o Jokiću i samoj povredi. Iako je jasno da je on sve to pokrenuo i da je njegov prljav potez isprovocirao Nikolu, Markif ne preuzima odgovornost.

"Ne želim je**no da čujem više za Jokića. Uradio je to šta je uradio i to je to", jasan je Moris.

"Ne želim je**no da čujem više za Jokića. Uradio je to šta je uradio i to je to", jasan je Moris.

Potom je pričao o povredi i odsustvu sa parketa.

"Prve dvije nedjelje gotovo da nisam spavao. Bio sam u situaciji koja je van moje kontrole, prvi put u životu nešto nisam mogao da kontrolišem. Trebalo mi je vremena. Deda me je zvao često i rekao mi je da pređem preko toga i nastavim dalje. Upravo sam to i uradio", poručio je Markif Moris.

Iako i Markus i njegov brat Markus izigravaju žrtve, na društveni mrežama se pojavio snimak nesportskih poteza njih dvojice. Njihovi nesportski potezi su mogli da koštaju karijere neke igrače...

