Užas! Bivšem francuskom fudbaleru amputirali nogu: Oglasio se i PSŽ, dirljiva poruka za bivšeg napadača!

Nekadašnji francuski napadač nije imao drugo rješenje, morao je da ode "pod nož"...

Izvor: Profimedia

Užasne vijesti stižu iz Francuske. Nekadašnji francuski napadač Bruno Rodrigez je ostao bez noge, tačnije noga mu je amputirana.

Stigla je i zvanična potvrda od strane udruženja igrača u kojoj je obrazloženo da je "Rodrigezu amputirana noga zbog posljedica koje je na njega ostavila fudbalska karijera."

On je imao velike probleme sa skočnim zglobom desne noge i to ga je mučilo i dok se bavio fudbalom, a posebno od kada je otišao u penziju. Ljekari su mu objasnili da je to jedino jrešenje, što je Bruno prihvatio.

Poslije toga se oglasio i PSŽ, klub u kom je na 18 mečeva dao šest golova. Poslali su dirljivu poruku.

"Svi u klubu ti šaljemo podršku, uz tebe smo. Nadamo se da ćemo uskoro moći da ti pružimo dobrodošlicu na 'Parku prinčeva', napisali su Parižani uz snimak gola za pobjedu koji je dao u sezoni 1998/99.

Le Paris Saint-Germain adresse un message de soutien à son ancien attaquant Bruno Rodriguez, sa famille et à ses proches dans cette épreuve difficile.



March 12, 2022

Rodrigez je rođen 25. novembra 1972. godine, karijeru je počeo u Monaku. Igrao je zatim za Bastiju, Strazbur, Mec, PSŽ, pa je na kratko bio u Engleskoj, u Bredfordu.

Vratio se potom u Francusku, potpisao je za Lans, ali su ga oni poslali na čak četiri pozajmice. Prvo u Gengan, pa Rajo Valjekano, onda u Ažaksio i Mec. Karijeru je završio u Klermonu. Na 259 mečeva je dao 76 golova.

