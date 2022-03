Alegri promijenio ploču, sad hvali Vlahovića na sva usta: Dušan čini saigrače boljim, sa njim idemo do finala!

Italijanski trener je vrlo zadovoljan uticajem srpskog napadača na tim.

Izvor: Profimedia/Marco Canoniero/Alamy Live News

Juventus je u prvom meču nokaut faze Lige šampiona igrao neriješeno sa Viljarealom 1:1, a jedini gol na tom meču za "staru damu" postigao je Dušan Vlahović i to na samom startu meča.

Sada je, poslije nekoliko puta kada ga je suptilno kritikovao, Masimilijano Alegri javno pohvalio srpskog napadača i istakao da su saigrači mnogo bolji uz njega.

"Vlahović će igrati. Morata je u dobroj formi i on je oduvijek imao kvalitet, ali je kritikovan iako je igrao na poziciji koja mu nije prirodna. Zadovoljan sam sa njim, a kada igra sa Vlahovićem ima više slobode na terenu. Svi se osjećamo dobro i potrebno nam je malo sreće uz kvalitet kako bi se kvalifikovali", ispričao je Alegri.

Uz sve to Juventusu se na teren vraćaju Paulo Dibala i Đorđo Kjelini. Ipak problem će odsustvo Leonarda Bonućija.

"Kjelini, Dibala i Bernandeski se vraćaju, nadam se da ćemo sa njima dobiti meč u 90 minuta. Bonući je van terena, igrao je protiv Empolija i Viljareala iako se nije dobro osjećao, zbog problema sa listom. Aleks Sandro ima povredu mišića, tako da nećemo rizikovati, jer ovo nije posljednji meč sezone", objasnio je on,

A Juventus prema Alegrijevom mišljenju mora da juri najviše domete u ovom takmičenju.

"Imam jasnu ideje kako da igramo dobro, tim se osjeća odlično i ovo je odlučujući meč sezone. Moramo da imamo ambiciju da dođemo do finala, to je naš cilj. Ako budemo igrali dobro i budemo imali sreće, uspjećemo", zaključio je on.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!