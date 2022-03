Partizan je u Evropi napravio ozbiljne stvari, ali nismo roboti: Stanoje pred Fejnord - Nisam se predao, to ću pokazati!

Trener Partizana Aleksandar Stanojević poručuje da svi treba da budu realni kada su u pitanju šanse njegove ekipe u revanšu protiv Fejnorda.

Fudbaleri Partizana otputovali su u Holandiju, gdje ih u četvrtak uveče (21.00) očekuje revanš meč osmine finala Konferencijske lige, protiv Fejnorda.

Crno-bijeli su prvi meč u Beogradu izgubili ubjedljivo 2:5, a njihov trener Aleksandar Stanojević istakao je da Partizan mora da bude realan pred novi susret sa klubom iz Roterdama.

Stanojević je na konferenciji za medije istakao da se Partizan do sada na evropskoj sceni nije susretao sa sličnim situacijama.

"Nije bila ovakva situacija u Evropi ove sezone. Igrali smo protiv snažnog rivala, bio je bolji, zasluženo nas dobio. Došli smo u nerelanu situaciju jer gostujemo. Da je obrnuto, revanš kod kuće, bilo bi lakše. S obzirom na to da gostujemo i imamo tri gola zaostatka, izuzetno je teško, ako hoćemo da budemo realni... Ako ćemo da pričamo ono što ljudi žele da čuju, onda 'nismo se predali'. Ne, nisam se predao, to ću pokazati po sastavu koji budem izveo. Ako ćemo realno. A, ako hoćete kao navijač, ne kao trener, onda ću kazati da idemo jako, da pokušamo da damo tri gola. Ako možemo da, u prvom poluvremenu, ne primimo nijedan i nadamo se najbolljem", počeo je Stanojević.

On je objasnio u kolikoj mjeri će crno-bijeli misliti na naredni meč u Superligi, protiv Radnika iz Surdulice.

"Sve dok nosite grb Partizana, u obavezi ste prema navijačima da odigrate najbolje što možete. I kad je na programu prijateljska utakmica. Doputovala je cijela ekipa, osim Marka Milovanovića i povrijeđenog Bibarsa Natha. Biće najjače raspoložive snage. Zbog obaveze prema dresu. Tako ćemo izaći i ponašati se. U zavisnosti od razvoja situacije i rezultata, razmišljaćemo o narednoj utakmici."

Stanojević ističe da je svaki tim Fejnorda snažan.

"Vidjeli ste da je rasprodao stadion. Kad se to desi, vjerovatno ne razmišlja o onoj narednoj utakmici. Imaće mogućnost promjena, s obzirom na kvalitet i širinu kadra. Mijenjali su sastav i tokom grupne faze, okončane ubjedljivo na prvom mjestu. Neke susrete su igrali u kombinovanom, a ja bih volio da istrče u dobrom sastavu. Vjerovatno im je svaki dobar. Njihova snaga je u izuzetnoj brzini i primjenjivoj tehnici. Holanđani očas posla razmjenjuju pasove, dobri su u situacijama 'jedan na jedan', imaju sve elemente modernog fudbala. Mi smo griješili u posljednjoj liniji, u fazi odbrane, što je i rezultat njihove brzine i tehnike."

Dotakao se trener crno-bjelih i pritiska koji raste na njegov tim, prevashodno u trci za titulu.

"Nama je najvažnija podrška navijača. Ostalo nas ne zanima. Neću pred evropsku utakmicu da pričam o nekim stvarima. Što se nas tiče, pritisak je uvijek isti, moraš da ga izneseš, važno je da te navijači podrže na utakmici. Ako hoće, mogu, žele i ako su uz tim. Ne može da se izbriše da smo u Evropi napravili ozbiljne stvari. To je činjenica. Stoji. Zato imamo pravo da kažemo da smo napravili uspjeh. Igrači su već nešto uradili i niko ne može da kaže da je loše. I dalje smo pri stavu da je prvenstvo naš primarni cilj, ostaje da vidimo u kom pravcu će se razvijati. Kazali smo da želimo što duže da budemo konkurentni za titulu, evo, prošlo je 27 kola, imamo isti broj bodova (kao Crvena zvezda, prim. aut). Ne razumijem. O slici stvorenoj u javnosti pričaćemo pred prvenstvenu utakmicu, nije vrijeme sad. Sve su to uzročno-posljedične stvari."

Navodi i da je normalno da nekad njegova ekipa odigra slabije mečeve.

"Desi vam se. Niste roboti. Odigrali smo devet utakmica za mjesec dana, nije lako. Niti sam pričao samo sa defanzivcima, već i sa ofanzivcima koji su mašili šanse. Mi smo tim, imali smo i uspone i padove, kojih je bilo manje. Nismo mašine, da igramo sve utakmice na istom nivou. Počeli smo sezonu izvanredno, bili fantastični protiv Sparte. Jedino što možemo da komentarišemo loše je derbi. Sve ostalo...", rekao je Stanojević i nastavio da objašnjava.

"Poslije gostovanja Zvezdi smo odigrali odlično protiv Mladosti. Može da se spinuje, mogli smo da primimo gol u posljednjem minutu, ali smo odigrali dobru utakmicu, trebalo je da vodimo 5:0 protiv dobre ekipe iz Lučana. Dakle, nije to bilo posljedica poraza u derbiju, jer smo pokazali da smo se vratili. Šta da radim što smo naišli na ozbiljan tim kakav je Fejnord? Je l' to, možda, posljedica? Ili je njima (Crvenoj zvezdi, prim. aut.) posljedica nečega što su izgubili 0:3 u Škotskoj. To je trenutna situacija. Naletjeli smo na dobrog protivnika. Vrijeme će pokazati. Nisam neko ko će u trenutku da analizira cijelu godinu. Imamo više od 40 utakmica iza sebe i neozbiljno bi bilo da na osnovu posljednje dvije analiziram kompletnu sezonu. Nisam takav da analiziram šta se desilo u posljednja četiri dana. Analizira se na kraju prvog dijela i cijele sezone. Sačekajte, da vidimo u kom pravcu će ići."

Stanojević podsjeća da je u Partizanu štošta prošao i da zna kako da se nosi sa trenutnom situacijom.

"Sad je stvarno najveći pritisak, iz hiljadu razloga. Bilo je teških trenutaka u prvom mandatu, ispadanja iz Evrope, pokazivanja karaktera. Uvijek imate u Partizanu teških trenutaka. Nekad morate da patite. Ne može sve... Imali smo derbije koji su direktno odlučivali titulu, sve sam prošao više puta. Već sam duže ovdje, treći sam trener po broju utakmica u istoriji Partizana. Prošao sam svakakvih stvari, kao pomoćnik sa Miroslavom Đukićem, kasnije samostalno, kad smo osvojili dvije titule i utabali stazu ka trećoj. Imao sam i ovakvih i onakvih perioda, kao i sad. Nemam nikakav problem. Znam šta se očekuje i kako funkcioniše."

Na kraju, Stanojević je podsjetio da nije normalno da neka ekipa pobjeđuje na baš svakom meču i da je normalno da bude i drugačijih ishoda.

"Svaka čast svima, ali za mene niti je normalno, niti moguće dobiti sve utakmice. Toliko ih je, ne postoji ekipa na svijetu koja je uvijek na najvišem nivou, nisam to vidio dosad u istoriji fudbala. Zato ni od svog sastava nisam očekivao da bude takav. U jednom trenutku ti se nametne protivnik ili naiđeš na boljeg", poručio je Aleksandar Stanojević.