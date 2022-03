Republika Srpska 1995, SR Jugoslavija 1999: Koreografija Delija povodom rata u Ukrajini! (FOTO)

Navijači Zvezde podigli niz transparenata povodom rata u Ukrajini

Crvena zvezda je pobijedila Glazgov Rendžers pred 45.000 navijača, ali ipak i ispala iz Evrope. Stadion "Rajko Mitić" bio je praktično cijeli u crveno-bijelim bojama tokom koreografije na početku utakmice, a potom su Delije poslale poruku sa zaključkom "All we are saying is give peace a chance" ("Sve što govorimo je dajte šansu miru").