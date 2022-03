Željo oslabljen, ali ponosan: Vjerovatno bez najboljeg igrača na Velež i to zbog Levandovskog i društva!

Željezničar u okviru 23. kola m:tel Premijer lige Bosne i Hercegovine dočekuje Velež.

Trener plavih Edis Mulalić najprije je čestitao mostarskom klubu na plasmanu u polufinale Kupa BiH uz konstataciju da će nedjeljni meč dva stara rivala biti izuzetno težak.

"Bez obzira ko igra, kakva je situacija, to mene manje interesuje, pokušaćemo 300% uvijek davati, pa šta bude na kraju i koje mjesto bude na kraju. Oni rade odlično, za mene su najbolji i mogu biti još bolji", rekao je Mulalić.

Prema njegovim riječima, nije siguran da li će moći da računa na Semira Štilića.

"Negdje nam je i dika da imamo igrača poput Semira Štilića koji je dobio priznanje da je među 11 najboljih igrača u 100 godina dugoj historiji Leh Poznanja, u društvu sa jednim (Robertom) Levandovskim i sličnim igračima. To će nam stvoriti problem u pripremi utakmice, jer u subotu uveče treba da dobije nagradu. E sada, mislim da ne bi bilo ljudski, a to je stav kluba i nas trenera i uprave, kad ga ne bi pustili na takvu smotru. Ako stigne do utakmice, biće u kadru, ako ne, onda ne, ali gledali smo ljudsko stanje, jer takva nagrada se ne dobija često. Ostali igrači su svi spremni, vraćaju se i neki povrijeđeni, pa vidjećemo", istakao je trener Želje.

Utakmica se igra u nedjelju od 19 sati.

M:TEL PREMIJER LIGA BiH - 23. kolo

Subota:

Zrinjski - Radnik (19.00)

Nedjelja:

Sarajevo - Posušje (13.00)

Tuzla siti - Rudar Prijedor (15.00)

Borac - Leotar (17.00)

Željezničar - Velež (19.00)

Ponedjeljak:

Široki Brijeg - Sloboda (18.00)

