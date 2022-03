"Srbija je fudbalski vladar bivše Jugoslavije": Hrvati ljubomorni na Zvezdu i Partizan - Nešto se mijenja!

Mediji u Hrvatskoj priznaju kako stoje stvari u ovom trenutku, nakon odličnih rezultata beogradskih "vječitih" u UEFA takmičenjima.

Crvena zvezda i Partizan su ove sedmice eliminisani u osmini finala Lige Evrope i Konferencijske lige, ali su uprkos tome već bili ostvareni izvaredni rezultati za srpski fudbal.

To je dovelo do toga da Srbija postane 11. najbolja liga Evrope, da od sezone 2023/24 ima dva tima u Ligi šampiona, a vrlo moguće i čak tri kluba u grupnim fazama UEFA takmičenja. Sve to, dovelo je do konstatacija u Hrvatskoj - "Srbija je fudbalski vladar na prostoru bivše Jugoslavije!"

To je upravo i naslov kolumne hrvatskog "Večernjeg lista", u kojoj je autor Vanja Deželić istakao da je Hrvatska pala na 18. poziciju UEFA ljestvice, čak sedam koraka iza Srbije.

"Hrvatska fudbalska reprezentacija i Dinamo posljednjih godina su bili nivo za sebe u poređenju sa zemljama bivše Jugoslavije, no nešto se unazad dve godine počelo osjetno mijenjati i rezultati se polako naziru. Srpski fudbal uspješniji je od hrvatskog. Barem na klupskom nivou", glasi početak analize u "Večernjem listu".

Autor navodi da su i "orlovi" i "vatreni" na Mundijal otišli kao prvi u svojim grupama, ali i da je teži bio put Srbije - preko Portugala, a ne Rusije. I dok se ističe da će Srbija svoj kvalitet tek morati da dokaže na Svjetskom prvenstvu u Kataru, priča se fokusira na uspjehe Zvezde i Partizana.

Dinamo je ove sezone ispao u plej-of rundi nokaut faze Lige Evrope, ali je bio jedini njihov klub koji se dokopao makar evropske jeseni. Podsjeća se da će Srbija vrlo vjerovatno u sezoni 2023/24 imati direktnog učesnika grupne faze Lige šampiona i još jednog u kvalifikacijama, navodeći da su Hrvate skupo koštali kiksevi njihovih klubova protiv "objektivno slabijih protivnika".

"Bodovi se vrednuju od sezone 2017/18 i uz Dinamo, samo je Rijeka u sezoni 2020/21 uspjela da dostigne grupnu fazu evropskog takmičenja. Dinamo je to učinio svake od pet vrednovanih sezona. Ukratko, srpski fudbal ide uzlaznom putanjom. Hrvatski ostavlja utisak kao da napreduje, ali to treba dokazati u evropskim takmičenjima. Najveći nivo drži isključivo Dinamo o kojem Hrvatska previši zavisi", navodi se u analizi "Večernjeg lista".

Srbija i u njihovim očima dominira u regionu!

