3 tima iz Srbije direktno u Evropi, 25 miliona evra za šampiona! 2 mjesta u LŠ, Liga Evrope za trećeg - to je stvarnost!

Crvena zvezda i Partizan su svojim igrama donijeli srpskom fudbalu nešto što je ranije moglo samo da se sanja.

Crvena zvezda je odigrala sjajnu grupnu fazu Lige Evrope, uspjela da bude prva u grupi ispred Brage, Ludogoreca i Midjilanda i direktno se plasirala u osminu finala Lige Evrope. Tu je bila bolji rival, zaslužila da postigne čak pet golova, ali je na kraju ispala od škotskog velikana Rendžersa.

Partizan je uspio da uđe u grupnu fazu prve Lige konferencija ikada preko Dunajske Strede, Sočija i Santa Klare. U grupnoj fazi je bilo nekih štucanja, ali je na kraju tim Aleksandra Stanojevića prošao dalje kao drugi na tabeli i zaradio sebi još jedno proljeće u Evropi.

Pošto su bili drugi u svojoj grupi igrali su dvomeč više od Zvezde, a u tom dvomeču su bili možda i najbolji ove sezone. Rutinski su dobili Spartu iz Praga, a onda je veliki Fejnord ipak bio nepremostiva prepreka. Ipak ovakve igre "vječitih" doijnele su Srbiji sigurno dva tima u kvaliffikacijama za Ligu šampiona od sezone 2023/24! Ali to nije sve!

PET U EVROPI!

Srbija će naredne sezone imati isti broj timova u Evropi kao i ove sezone, ali od ljeta 2023. godine pet srpskih timova će se takmičiti u Evropi. To će izgledati ovako:

Šampion - Direktan plasman u Ligu šampiona

- Direktan plasman u Ligu šampiona Vicešampion - Kvalifikacije za Ligu šampiona od drugog kola

- Kvalifikacije za Ligu šampiona od drugog kola Pobjednik kupa - Kvalifikacije za Ligu Evrope od plejofa

- Kvalifikacije za Ligu Evrope od plejofa Trećeplasirani u Superligi - Kvalifikacije za Ligu konferencija od 3. kola

- Kvalifikacije za Ligu konferencija od 3. kola Četvrtoplasirani u Superligi - Kvalifikacije za Ligu konferencija od drugog kola

- Kvalifikacije za Ligu konferencija od drugog kola Napomena - Ukoliko u finalu kupa budu igrali prvi i drugi u ligi, sve se pomjera za jedno mjesto

Jedan klub u Evropi više možda ne znači mnogo, ali to donosi mnogo više neizvjesnosti i mnogo manje prostora da nekim timovima pred kraj Superlige utakmice ne znače ništa. A vidjeli smo da dobar žrijeb i dobra sezona mogu i neke potpune autsajdere da odvedu daleko u Ligi konferencija...

TRI U GRUPNOJ FAZI!

Ovo je još bitniji podatak. Dakle šampion će sasvim sigurno igrati grupnu fazu Lige šampiona i to je nešto o čemu srpski fudbal do skora nije mogao ni da sanja. Možemo na prste nabrojati učešća srpskih klubova u grupnoj fazi najjačeg evropskog takmičenja i zbog toga je ovo još bitnije.

Drugoplasirani će krenuti od drugog kola kvalifikacija za LŠ, ukoliko tu izgubi ide u treće kolo kvalifikacija za Ligu Evrope, a ukoliko i tu izgubi plasiraće se u plejof kvalifikacija za Ligu konferencija. Kako Crvena zvezda i Partizan igraju u posljednjih nekoliko sezona, veliko bi čudo bilo da neki od "vječitih" na ovaj način ispadnu iz Evrope. Čak i ako neko od ostalih timova u ligi bude drugi, samo jedan dobar dvomeč ih dijeli od mjesta u grupnoj fazi u Evropi.

A pobjednik kupa ili trećeplasirani u ligi će imati garantovano mjesto u Evropi! Igraće u plejofu kvalifikacija za Ligu Evrope, što znači da bi i poraz u ovoj fazi Vojvodinu, Čukarički, TSC, Spartak, Radnički ili neki drugi klub vodio u grupu evropskog takmičenja. A to do sada nikada nismo vidjeli!

Uz sve to i četvrti i peti klub u kvalifikacijama imaće šanse da prođu dalje. Biće im potrebna dva ili tri koraka do grupne faze, ali imali su srpski klubovi i ranije sezone u kojima su uspijevali da dođu nadomak Evrope. Sada se čini da će im to biti nikada lakše.

TITULA U SRBIJI - 25.000.000 EVRA!

Da, toliko će da vrijedi! To je otprilike novac koji će se minimalno sliti u kasu ekipe koja bude šampion. Tu ulazi premija UEFA za ulazak u Ligu šampiona, kao i novac od TV prava, ulaznica... A gdje je tek rast cijene igrača i generalni rast reputacije kluba koji bude igrao u Ligi šampiona.

Ali neće samo titula mnogo da vrijedi, već će i vicešampionsko mjesto skoro sigurno donositi novac iz Evrope, ali što je najbitnije i treće mjesto na tabeli ili trofej u kupu. Dakle klubovi koji nisu "vječiti" moći će da se nadaju milionima iz Evrope.

S obzirom na budžete klubova u Superligi, novac iz LE ili LK bi mogao višestruko da uveća godišnji budžet, pa ovo uopšte ne bi bila mala stvar.

Naravno, sve ima svoje dvije strane. A druga je to da Srbija više ne "trči" sa malima, pa ni sa Švedskom, Kiprom, Izrelom ili Norveškom. Srbija sada mora da sačuva prednost u odnosu na lige poput turske, grčke, hrvatske i češke, a zašto da ne, da se nada da će i dalje biti bolja od Belgijanaca, Švajcaraca i Ukrajinaca, pa i da juri Ruse, Škote, Austrijance...

A za to je potrebno da "vječiti" ovako nastave, ali i da neko treći, četvrti i peti donese bodove. Videjli smo da su srpska čuda u Evropi moguća, zato i jedva čekamo tu 2023/24!

