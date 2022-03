Prošli su srećno, imali smo šansu! Dragovićeva tuga poslije Rendžersa: "Sve je bilo gotovo, ali zbog njih nismo stali"

"Imali smo šanse, ali nismo dali golove... Takav je fudbal", rekao je komandant Zvezdine odbrane.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Crvena zvezda je u revanšu protiv Glazgov Rendžersa ostvarila pobjedu 2:1, ali to nije bilo dovoljno za plasman u četvrtfinale Lige Evrope. Promašaji u Škotskoj i u Beogradu ipak su bili preskupi za ekipu Dejana Stankovića u ovako odmakloj fazi drugog po snazi evro-takmičenja i protiv tima koji je eliminisao Borusiju Dortmund u prethodnoj rundi.

Stub odbrane Crvene zvezde Aleksandar Dragović žalio je poslije meča za ispuštenom prilikom za dodatni iskorak u Evropi. On je uložio veliki trud, kao i njegovi saigrači, ali je na kraju ipak morao da pruži ruku igračima Đovanija Van Bronkhorsta i da im čestita plasman u borbu za ulazak u polufinale.

"Tužan sam što nismo prošli jer smo imali šanse za to. Po mom mišljenju, Rendžers je prošao srećno. Imali smo šanse, ali nismo dali golove. Svakako, svaka čast svakome, i svima koji su igrali, i onima koji su bili na klupi. Hvala i navijačima što su ponovo bili naš 12. igrač. Šteta što nismo prošli", rekao je Dragović poslije meča za klupski sajt.

"TAKAV JE FUDBAL..."

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

On je naglasio da su svi umorni od borbe i da su iscrpili svu energiju zbog navijača, koji su im pružili veliku podršku u četvrtak na "Marakani". "Umorni smo, ali takav je fudbal. Borili smo se do posljednje sekunde. Trudili smo se da postignemo i treći gol, iako je sve već bilo gotovo, ali opet, uradili smo to za navijače. Svaka čast momcima i cijelom timu. Idemo dalje", rekao je on.

Dragović je zbog tako velikih utakmica došao u Crvenu zvezdu, kao i zbog takvog ambijenta. Uživao je na ispunjenom stadionu "Rajko Mitić" i poručio da bi volio da češće navijači dođu u tako velikom broju na stadion. "Volio bih da svaki vikend bude ovako pun stadion. Naši navijači su uvek uz nas, i kada nam ide, i kada nam ne ide. Oni su uvijek uz nas, i hvala im. Nadam se da će i u nedjelju biti uz nas u ovolikom broju", dodao je štoper crveno-bijelih.

Crvena zvezda će u petak i subotu odmoriti i pripremiti se za naredni superligaški izazov, jer će u nedjelju kod kuće igrati protiv Kolubare od 18.30 časova.

