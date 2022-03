Dejan Stanković priznao - Htio sam da zaplačem! Priznao da je Rendžers bolji, ali da je tad pao gol...

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković nije mogao da bude nezadovoljan igrom, iako je njegov tim eliminisan iz Evrope.

Izvor: MONDO/Nikola Lalović

Crvena zvezda se borila, dala sve od sebe, nažalost promašila mnogo šansi i na kraju pobijedila na punoj "Marakani". Ipak, to nije bilo dovoljno za prolaz dalje. Golovi Mirka Ivanića i El Fardu Bena iz penala donijeli su pobjedu za ponos, ali je Rendžers prošao dalje.

Trener crveno-bijelih Dejan Stanković je prije meča obećao da će njegov tim igrati hrabro i to se ostvarilo. Nije bilo dovoljno za prolaz dalje, ali jeste za zadovoljstvo,

"Kada se igra na ovakvom nivou dosta odlučuju sitnice i detalji. Ove dvije utakmice smo mi skupo platili te detalje i naše greške. Odigrali smo dobre dvije utakmice ,180 minuta, pogotovo ovdje. Tamo smo za te centimetre pravili razliku i sigurno mogli da imamo dva gola. Na sve ostalo osim tog primljenog gola sam preponosan", rekao je Stanković na startu.

Posebno je pohvalio mladog Strahinju Erakovića koji je odigrao sjajan meč, ali i cijeli svoj tim.

"Evo momka koji će imati strašnu karijeru! A ovo je bila jedna odlična i ponosna Crvena zvezda. U prvih pet minuta smo imali tri šanse da postignemo drugi gol i onda bi bili blizu tog čuda. Mi smo spremili već kako ćemo u tih posljednjih 20 minuta da izađemo agresivnije i da pojurimo gol", dodao je on.

Na kraju i poslije primljenog gola koji je praktično značio da od prolaska nema ništa ovaj tim nije odustao i borio se do kraja.

"Ponosan sam što nismo odustali, što smo htjeli tu pobjedu, jer je ta pobjeda poklon svakom navijaču koji je došao na stadion. Jer sam ja odavno rekao da hoću da svaki navijač može da se prepozna u nekom od igrača", naglasio je Stanković.

Pričalo se mnogo o tome da je Rendžers imao sreće, ali nije htio Stanković puno o tome.

"Da li je bolja ekipa prošla? Vjerovatno jeste. Ali Zvezda izrasta u jednog ozbiljnog evropskog protivnika. Ne mogu da se pozivam na sreću, kada pogodiš prečku nisi precizan", smatra šef struke crveno-bijelih.

Dobio je žuti karton, a da nije baš siguran zašto.

"Vodio sam utakmicu mirno, ne znam ni zašto sam dobio žuti karton, rekao sam mu, ako želiš da ga daš, daj mi ga", iskren je bio.

Mnogi igrači su imali probleme pred meč, ali su stisli zube.

"Mića je igrao pod temperaturom, Pavkov je poslije konferencije imao nategnuće lista i van svih pravila je igrao. Zadovoljan sam sa dva špica, dobro smo to pokrivali pozadi i mislim da su Čupa, Dragović, Kris i Roda dobro to zatvarali. Ne mogu nikom ništa da zamjerim, bilo bi ružno. Nemam šta", emotivan je bio, a onda otkrio kako se osjećao poslije posljednjeg zvižduka sudije.

"Pred plakanjem, jer sam bio ponosan na igrače. Moje pokazivanje je samo njima i uvijek će biti samo njima. Jer sam preponosan na ovaj tim!"

A završio je riječima o Aleksandru Dragoviću.

"Dragović je jedna gromada od čovjeka i moramo da budemo posebni što je on tu sa nama. I što igra povrijeđen, i što je tu sa nama. On kao on, stavio je glavu na kopačku i to je za njega ništa", prokomentarisao je povredu štopera crveno-bijelih.

