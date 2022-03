Žižović o otkazu u Slobodi: Mogu samo da budem ponosan na rezultat, odlazim čistog obraza!

“Ostavljam ljudima koji dolaze iza mene da naprave nešto više, nešto bolje”, rekao je Mladen Žižović nakon rastanka sa tuzlanskom Slobodom.

Izvor: Promo/FK Sloboda Tuzla

Uprava tuzlanske Slobode u četvrtak je nakon tri vezana poraza ekipe promijenila trenera i umjesto Mladena Žižovića postavila Amira Spahića, dosadašnjeg trener juniorskog tima.

Žižović je tako napustio Slobodu nakon godinu dana i 34 utakmice u kojima je Sloboda upisala 11 pobjeda 14 remija i 13 poraza.

U izjavi za MONDO sada već bivši trener Slobode prokomentarisao je odluku uprave kluba.

"Kad su u pitanju rezultati ja gledam kontekst čitave godine. Rijetko ko bi prihvatio ono što sam ja prihvatio prije godinu dana, vjerovao u svoje sposobnosti i mogućnosti da možemo da dovedemo Slobodu koja se grčevito borila ne za opstanak, nego za goli život. U takvim okolnostima uspjeli smo izvući klub, szabilizovati u svim segmentima, dovesti ga kroz čitavo prvenstvo među prvih sedam ekipa, došli do četvrtfinala Kupa BIH, afirmisali mnoge mlade igrače iz lokalnog kraja, smanjili troškove ali očigledno da to nekad nije dovoljno. Ljudi hoće više u situaciji koja je ovdje. Mislim da smo mi ispunili već svoje planove, samim tim već ambicije padaju. Objektivno ni stanje je kao u svim ostalim bh. klubovima tako da smo došli do zajedničkog zaključka da je najbolje da to preuzme neko iz vlastitog kadra. Očigledno je to tendencija kluba da igraju i budu treneri iz kluba i da se pokuša napraviti nešto u sljedećoj godini", rekao je Žižović.

Uprkos seriji od tri poraza, Sloboda je i dalje sedma na tabeli, a pod vođstvom Žižovića bilo je jedno od pozitivnijih iznenađenja u Premijer ligi BIH.

"Vrijeme će opokazati da li je odluka opravdana. Mi smo među prvih sedam, a Sloboda se prethodnih godina hronično borila za opstanak. Ali takav je trenerski posao. Neko vidi neke stvari, neko ne želi da ih vidi. Ali generalno ja mogu da budem ponosan, na ovih godinu dana šta smo uradili u klubu, tako da čistog obraza napuštam Slobodu. Ostavljam kormilo ljudima koji dolaze iza mene da naprave nešto više, nešto bolje. Želim im puno sreće. Ovdje sam stekao mnogo prijetelja. Rezultati su tu koji za sebe govore iili ne govore. Mislim da je ovo neki maksimum sa ekipom koju imam", istakao je Žižović.

On nije želio da komentariše neugodnu situaciju u kojoj se našao u četvrtak. Naime Žižović je pozvan na sastanak na kojem se trebalo raspravljati o njegovoj budućnosti i u četvrtak popodne trebao je da održi trening s ekipom, ali kada je došao, ekipa je već bila odradila trening sa novim trenerom.

"Ne bih tu posebno komentarisao. Vjerovatno je bio problem u komunikaciji. Tako je kako je, idemo dalje. Život i fudbal ne završava se danas. Treba više respekta za sve ljude koji su u sportu, ne bi bilo na odmet, ali to je do ljudi koji su u našem fudbalu, do mene sigurno nije", zaključio je Žižović.