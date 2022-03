Ispovijest plejboja fudbala - pričao o Pameli, pomenuo Kolindu: Rekla je da imam lijepe brkove, a onda sam ispao glup!

Kada mu je prišla tadašnja predsjednica Hrvatske malo se zbunio...

Jedan od fudbalera čija je karijera mogla da bude mnogo bolja da je vodio mirniji život je Adil Rami. Sada ima 36 godina i igra u Francuskoj za ekipu Troa, a na vrhuncu karijere nastupao je za Milan, Sevilju i Olimpik Marsej.

Poznat je bio po skandalima i burnom ljubavnom životu, a u jednom trenutku karijere probao je da zaprosi 18 godina stariju Pamelu Anderson. Sada nema lijepa sjećanja na tu vezu, pogotovo poslije optužbi za zlostavljanje.

"Htela je da mi našteti, nikada me nije tužila jer se nije ništa od toga dogodilo. Ne želim više ništa da imam sa njom", rekao je on u intervjuu za "Figaro".

Skromnost mu nikada nije bila vrlina, a sada ističe da je sa ženama imao više uspjeha nego Bred Pit i Džordž Kluni zajedno!

"Sjećam se žurke na kojoj je bilo sedam djevojaka. Sve su bile 'avioni'. Nisam mogao da vjerujem. Razmijenili smo brojeve telefona, pili smo, bile su baš pristojne i smijale su se mojim šalama. Ma, imao sam više uspjeha kod žena nego Bred Pit i Džordž Kluni zajedno", rekao je iskusni štoper.

Evo kako sada izgleda Pamela Anderson:

Ipak priznao je da nije sve do žena, jer je imao i druge poroke. Volio je da izlazi, da se provodi, ali i da jede!

"Mogao sam da imam bolju karijeru sa boljim stilom života, ali previše izlazaka, djevojaka i hrane me je spriječilo. Hrana je bila moj veliki problem. Volim da jedem. Kada sam igrao prosječno, to je bilo zato jer sam imao koji kilogram viška. Kada sam na 100 odsto, nijedan napadač na svijetu mi nije problem", otkrio je on.

Najveći uspjeh u karijeri ipak nije ostvario na klupskom, nego na reprezentativnom planu. Iako je na Svjetskom prvenstvu 2018. godine bio jedini igrač koji igra u polju koga selektor nije koristio, bio je dio tima koji je osvojio Mundijal.

A kada mu je Kolinda Grabar-Kitarović, tadašnja predsjednica Hrvatske čestitala na uspjehu, prilično se obrukao.

"Nakon finala, predsjednica Hrvatske me je pogledala i rekla mi da imam lijepe brkove. Ja sam joj rekao da volim Mikonos. Ne znam zašto, uvijek sam miješao Grčku i Hrvatsku. Onda me je Olivije Žiru pogledao i rekao: 'Jesi li glup? Mikonos je u Grčkoj'", kazao je Rami.

