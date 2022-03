Je li Nemanja Bilbija zaslužio poziv u reprezentaciju BiH? Najbolji strijelac bh. lige ima poruku za selektora Peteva

Napadač mostarskog Zrinjskog Nemanja Bilbija, ubjedljivo najbolji strijelac m:tel Premijer lige BiH, smatra da je trebalo da dobije poziv u reprezentaciju BiH.

Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

Sa čak 24 gola ove sezone u m:tel Premijer ligi BiH, dvostruko više od najbližeg pratioca, Nemanja Bilbija pokazuje da je u tekućem prvenstvu daleko ispred svih, ali nestvaran učinak u bh. ligi, gdje mreže rivala trese iz kola u kolo, nije bio dovoljan da dobije poziv selektora reprezentacije BiH Ivajla Peteva čak ni za prijateljske utakmice.

O nekim kvalifikacijama da i ne govorimo.

Iako već godinama oduševljava fudbalsku bh. javnost i nema sumnje da je Banjalučanin jedan od najboljih igrača koji je ikada igrao na našim terenima, selektori "zmajeva" redovno ga zaobilaze u širokom luku.

Nije to samo slučaj sa bugarskim stručnjakom, nego se nešto slično dešavalo i prije dolaska Peteva na klupu BiH.

Krajem prošle godine Petev je poručivao kako mu ne odgovara "takav tip napadača", Bilbija je tada rekao da poštuje odluku selektora, a sada se u novom gostovanju na N1 televiziji ponovo dotakao poziva koji nije stigao na njegovu adresu.

Petev je ranije isticao kako je Bilbija dobar napadač, ali ne i bolji od Džeke, Prevljaka i Demirovića, koji su dobili šansu na prethodnim utakmicama.

“Ne treba da pričamo o Džeki, Prevljaku i Demiroviću. Oni igraju u vrhunskim ligama. Mislim da ja njima ne mogu biti konkurencija, ali možda zaslužujem da budem, pa makar i 23. igrač na spisku, da osjetim tu čar reprezentacije i da se cijeni moj uspjeh. Naravno, ja sam profesionalac i idemo dalje. U subotu imamo utakmicu i to je moj posao”, rekao je Bilbija gostujući na N1.

Izvor: FEHIM DEMIR/EPA

Bilbija je dres "zmajeva" nosio samo tokom američke turneje 2018. godine, i to je odigrao samo 10 minuta protiv domaće selekcije, kada je bh. tim sa selektorske klupe predvodio Robert Prosinečki. U prijateljskom meču protiv Meksika nije ulazio na teren, baš kao ni godinu dana ranije, kada je u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo duele sa Belgijom i Estonijom odgledao sa klupe za rezervne igrače.

“Nema nikakvih nesuglasica. Ja od američke turneje sa Robertom Prosinečkim stvarno nikada više ni sa kim nisam razgovarao, niti sam se kome zamjerio do one moje izjave pred odlazak reprezentacije u SAD. Tada sam se prvi put i oglasio. S moje strane, naravno, nema ništa. I ja bih volio da znam, ali eto. Mislim da je stvarno dosta toga dva, tri mjeseca unazad bilo u medijima, tako da to više ne bih ni komentarisao", ističe 31-godišnji Banjalučanin.

Nekadašnji fudbaler Borca, Vojvodine, Sarajeva, Splita, a sada Zrinjskog smatra da u domaćem prvenstvu ima dobrih igrača, koji bi trebalo da dobiju šansu u reprezentaciji.

"Naša liga se stvarno potcjenjuje. Kada vidimo malo i terene, na šta to liči, možemo zaključiti da se naša liga potcjenjuje. Isti igrači kada odu negdje vani, odmah dobiju poziv i naravno da je to zasluženo. Slažem se da su tu ljudi koji možda ne razumiju fudbal, ali s te strane bi trebalo biti igrača koji bi mogli biti nagrađeni pozivom. Nema veze je li to Nemanja Bilbija, ili ne, imaju neki drugi koji zaslužuju", zaključio je najbolji golgeter u m:tel Premijer ligi BIH.

Anketa Je li Nemanja Bilbija zaslužio poziv u reprezentaciju BiH? Da, naravno 87.5% (14)

Ne, nikako 12.5% (2) Povratak na glasanje Je li Nemanja Bilbija zaslužio poziv u reprezentaciju BiH? Da, naravno

Ne, nikako Glasaj Rezultati

(MONDO/N1)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!