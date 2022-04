Ivanković za MONDO: Vjerujte mi na riječ, nije nerealno - Srbija i Hrvatska u polufinalu!

"Vidimo se u polufinalu, pa kom opanci, kom obojci"

Izvor: Profimedia

Spektakularna ceremonija žrijeba za grupnu fazu Svijetskog prvenstva, okupila je u Dohi veliki broj poznatih fudbalskih imena, među kojima je bilo i puno stručnjaka iz našeg regiona. Pored legendarnog Bore Milutinovića koji je dobio čast da izvlači kuglice iz ćupa, te trojice stratega koji će voditi Srbiju, Hrvatsku i Maroko (Dragan Stojković, Zlatko Dalić i Vahid Halilhodžić), kolumnista Monda Nebojša Petrović zatekao je u hotelu Kempinski i poznatog hrvatskog trenera Branka Ivankovića.

"Ovo je predivan događaj koji FIFA uvijek sjajno organizuje i nisam mogao da propustim priliku da budem dio svega toga. Pravo je zadovoljstvo prisustvovati spektaklu, sresti sportske prijatelje, družiti se sa kolegama i osjetiti atmosferu koja vlada uoči Svjetskog prvenstva. U sportu je najljepše kada čovjek može da se veseli susretu sa ljudima koji su mu na terenu ljuti protivnici, a van terena veliki prijatelji. Zaista je privilegija sjediti i doručkovati pored jednog Arsena Vengera, Didijea Dešampa, Fernanda Santoša, Dragana Stojkovića… Komunicirati sa njima, razmjenjivati iskustva i slušati anegdote iz slavne fudbalske prošlosti. Činjenica je da fudbal stvara prijatelje i ruši rasne, ratne i nacionalne predrasude. Zbog toga sam veoma srećan i sve ovo što se u prethodna tri dana dešavalo u Dohi čini me veoma ponosnim", rekao je Branko Ivanković na početku razgovora za Mondo.

Izvor: MONDO/Nebojša Petrović

Zahvaljujući bogatoj trenerskoj karijeri, hrvatski stručnjak je tokom žrijeba u Dohi, sa velikim interesovanjem pratio razvoj situacije u nekoliko grupa za Svjetsko prvenstvo.

"Hrvatska je moja reprezentacija, ali me je zanimalo i kako će proći Katar, Iran, Srbija… Sve su grupe podjednako teške i neizvjesne. Hrvatska je zvanični vicešampion svijeta i sve osim plasmana u drugi krug bio bi neuspjeh. Niko i ne pomišlja na eliminaciju poslije grupne faze šampionata. Jasno je da će sa Belgijom biti glavni favorit za jedno od prva dva mjesta. Podatak da će u toj grupi biti još aktera sa ovog našeg podneblja, predstavlja dodatno zadovoljstvo. Na golu Kanade je Milan Borjan. Na klupi Maroka Vahid Halilhodžić. Lijepo je vidjeti naše ljude kao protivnike na terenu. Prijateljstvo je jedna priča, a sportski rivalitet nešto sasvim drugo".

Ivanković (68) je igrao samo za Varteks, u kojem je 1991. počeo trenersku karijeru. Vodio je Rijeku, Dinamo Zgreb (dva puta), bio je pomoćnik Miroslavu Ćiri Blaževiću na klupi Hrvatske kada su osvojili treće mjesto na Mundijalu 1998. Samostalno je vodio reprezentaciju Irana i sada Omana, na čijoj klupi sjedi od 2020.

Malo je falilo da Srbija dobije potpuno identičnu grupu kao prije četiri godine u Rusiji.

"Da, to je zaista nevjerovatno. Nedostaje samo Kostarika. Pratio sam igre Srbije u kvalifikacijama i moram da priznam da su odigrali na visokom nivou. Kulminacija je bila u Lisabonu gdje su apsolutno zasluženo pobijedili Portugal i izborili direktan plasman na Svjetsko prvenstvo. Sada su dobili veoma zahtjevnu grupu. Realno je očekivati da prođu prvi krug, jer imaju sjajne igrače i pravog čovjeka na funkciji selektora. Švajcarska je veoma kvalitetan tim, ali definitivno nisu bolji od Srbije".

Glavni adut srpskog tima u Kataru biće pozitivan ambijent koji se stvorio dolaskom Dragana Stojkovića.

"Sa Piksijem sam proveo mnogo vremena u Dohi, vidi se da nije izgubio ni djelić harizme koja ga je krasila kao fudbalera. Za rekordno kratko vrijeme stvorio je sjajnu atmosferu u reprezentaciji i iz korijena promijenio mentalitet svojih igrača. Očigledno je da uživa povjerenje cijele nacije, jer niko ne može da ospori njegovu klasu i fenomenalnu igračku karijeru. Svi se sjećaju Piksijevih majstorija u bivšoj Jugoslaviji i Francuskoj, u Japanu su mu podigli spomenik i to dovoljno govori o njemu kao igraču i kao čovjeku. Ta njegova srdačnost u komunikaciji sa svima je dodatni kvalitet. Fenomenalno vodi reprezentaciju i siguran sam da je srpski fudbal na pravom putu":

Ivanković je apostrofirao potencijal i kvalitete dva srpska igrača:

"Svi očekujemo da Vlahović bude jedna od zvijezda Mundijala. U ovom momentu je u TOP 5 napadača na svijetu. Mali broj reprezentacija može da se pohvali tako dobrim izborom na poziciji centralnog špica. Evo, Hrvatska u posljednje vrijeme ima puno problema u napadačkoj liniji. Pored Vlahovića, ključni igrač u srpskom timu je Dušan Tadić. Dovoljno je podsjetiti da je Ajaks insistirao, tražio i na kraju uspio da produži ugovor sa svojim kapitenom. On je pravi lider na terenu, uzor mlađim igračima koji uz njega brže i lakše stasavaju u ozbiljne profesionalce".



Prvi put u istoriji Svjetskog prvenstva, završni turnir neće otvoriti domaća reprezentacija. Katar igra prvog dana protiv Ekvadora, ali tek u trećoj utakmici programa, nakon duela Holandija-Senegal i Engleska-Iran.

"Katar je napravio veliko iznenađenje pobjedom protiv Japana u finalu Kupa Azije. Mislim da su zasluženo osvojili titulu kontinentalnog prvaka, ali su sada u malom padu. Imaju svega 14 do 15 igrača u konkurenciji za startnu postavu i mogli bi da plate ceh nedostatku kvalitetnih rješenja na klupi za rezerve. Ovo Svjetsko prvenstvo će biti najkraće u istoriji, igra se na svaka tri ili četiri dana, što je vrlo zahtjevno i nezgodno. Moguće je da će domaćin biti blago favorizovan od strane sudija, što ne mora ništa da znači u duelima protiv jakih reprezentacija. Iran je potpuno druga priča, imaju vjerovatno najbolju ekipu u Aziji. Gotovo kompletna prva postava im igra u inostranstvu, raspolažu ogromnim internacionalnim iskustvom i zaista su moćna selekcija. Njihova dva napadač bi poželio svaki selektor na svijetu. Riječ je o Taremiju koji igra za Porto i Azmunu koji je iz Zenita prešao u Bajer iz Leverkuzena. Dva vrlo nezgodna fudbalera koji mogu da naprave razliku i da jednim potezom riješe utakmicu. Iran ima fenomenalno izbalansiran tim i mogli bi da budu veliko iznenađenje Svjetskog prvenstva".

Branko Ivanković je od 2020. godine na funkciji selektora seniorske reprezentacije Omana, a prošlog mjeseca je udvostručio profesionalne obaveze preuzimanjem kormila jednog kluba u Iranu.

"Stacioniran sam u Omanu i zadovoljstvo mi je što će moja reprezentacija u predigri Svjetskog prvenstva vjerovatno biti jedan od sparing-partnera evropskim selekcijama. Čeka se i ishod tri kontinentalna baraža kako bi se definitivno kompletirala slika i ugovorile prijateljske utakmice za sredinu novembra. To bi za moje igrače bila velika čast jer nemaju često priliku da odmjeravaju snage sa vedetama evropskog fudbala".

Razgovor sa Ivankovićem je i prilika da se raspitamo o zdravlju harizmatičnog stručnjaka Ćire Blaževića, čovjeka sa kojim je 1998. godine kao član stručnog štaba Hrvatske, učestvovao u istorijskom uspjehu i osvajanju bronzane medalje na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj:

"To su nezaboravni trenuci. Sjediti sa Ćirom sedam godina na istoj klupi, upijati njegovo ogromno znanje, slušati o njegovim životnim i sportskim iskustvima, predstavlja nevjerovatan kapital u mojoj profesionalnoj karijeri. Nažalost, situacija nije onakva kakvu bismo svi željeli i kakvu priželjkujemo. Znate vjerovatno da Ćiro ima problem sa tumorom koji je metastazirao, posljednje informacije kojima raspolažem kažu da jako teško podnosi hemoterapije. Ne gubim nadu, čvrsto vjerujem da će njegova silna volja i taj njegov nepopravljivi optimizam nadvladati opaku bolest. Ne treba zaboraviti da on ima 87 godina. To su lijepe godine i za zdravog čovjeka" – uzdahnuo je Ivanković, a potom vratio vedro raspoloženje nakon naše konstatacije da ćemo novi susret zakazati sredinom decembra, uoči duela Srbije i Hrvatske u završnoj fazi Svjetskog prvenstva:

"Uf, kako bi to bilo prelijepo. Vjerujte mi na riječ, nije nerealno. Stojković i Dalić imaju koncentraciju kvaliteta u svojim reprezentacijama koja garantuje da može vrlo daleko da se dogura u Kataru. Vidimo se u polufinalu, pa kom opanci, kom obojci" – zaključio je hrvatski stručnjak.