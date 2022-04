Mančester junajted kupuje trenera: Sa Tadićem osvaja trofeje, sad stiže u Premijer ligu - odmah dovodi dvojicu igrača!

Dosadašnji trener Ajaksa Erik Ten Hag postaće novi trener Mančester junajteda, tvrde mediji u Engleskoj i Holandiji.

Izvor: Profimedia

Već nedjeljama se priča da će Erik Ten Hag na kraju sezone napustiti Ajaks i postati novi šef struke na Old Trafordu, a sada mediji iz Engleske i Holandije iznose i detalje tog dogovora. Po njihovim riječima poznato je mnogo detalja, pa čak i da će Mančester junajted platiti obeštećenje timu iz Amsterdama.

Ten Hag je oduševio na razgovoru za posao buduće gazde, a to vjerovatno znači i da će odmah početi da mu ispunjavaju želje.

Iako su navijači Mančester junajteda pomislili da bi mogao Tadića da povede u Premijer ligu, to se neće desiti. Dušan ostaje u Ajaksu gdje ga čeka uloga i poslije igračke karijere, a umjesto njega će u avion dvojica mladih fudbalera. Kako prenose Englezi brazilski ofanzivac Antoni i holandski defanzivac Jurien Timber biće prve mete.

Dvojica fudbalera Ajaksa mogli bi istog ljeta da stignu na Old Traforda, samo kada Mančester junajted konačno prelomi oko trenera za narednu sezonu.

U prethodnom periodu je za to mjesto konkurisao i Maurisio Poketino, ali je Argentinac ispao iz trke za užarenu klubu. Sasvim je jasno da njemački stručnjak Ralf Rangnik neće ostati na istom mjestu jer je prvobitno doveden kao prelazno rješenje, pa je Ten Hag iskočio u prvi plan.

Holanđanin je do sada radio u Go Ahed Iglsima, rezervnom timu Bajerna, Utrhtu i Ajaksu, pa bi mu ovo bio najveći izazov karijere. Istina, jedna legenda mu je preporučila da to ne pokušava, iako ga Gvardiola cijeni...

