Bilo bi ružno da sam došao u Zvezdu tada! Bivši špic reprezentacije otkrio da ga je zvao Terzić: Htio sam i ja, ali...

Mirko Vučinić je želio na "Marakanu", Terzić je zvao, ali kockice se nisu poklopile...

Izvor: MN PRESS

Nismo ga dugo gledali u domaćoj ligi jer je poslije tek devet mečeva u Sutjesci iz rodnog Nikšića otišao u Italiju i zaigrao za Leće. Tamo je ostavio dubok trag i ostao šest godina, da bi potom u Romi i Juventusu zaokružio bogatu karijeru.

Pred kraj je Mirko Vučinić otišao u Al Džaziru, a kada se povrijedio u tom klubu došla je ponuda iz Crvene zvezde. Nije želio da odbije, ali...

"Bilo je ponuda, ja sam pričao sa Terzićem kad sam povrijedio koljeno. Ja sam mu rekao da imam i klub i dvije godine ugovora, ali on je rekao da nije to nikakav problem, samo ako ti želiš da igraš", ispričao je Vučinić za "Elta TV".

Ne poriče Vučinić da je želio da zaigra u crveno-bijelom, ali tijelo jednostavno više nije moglo da izdrži napore.

"Nije bio problem moja želja da igram u Zvezdi jer ja mislim da nema tog igrača sa naših prostora koji ne bi volio da igra u Crvenoj zvezdi. Svi znamo ko je Zvezda i kakav je klub Crvena zvezda. Međutim ja se tada nisam osjećao dobro, nisam mogao da nastavim i bilo bi mnogo ružno sa moje strane da odem u Zvezdu u takvom psihičkom i fizičkom stanju", iskren je bio Vučinić.

Dobio je ponudu iz Italije, da završi karijeru u klubu u kome se probio i u kome je želio da okači kopačke o klin. Ipak, nije želio da u takvom stanju kroči na teren.

"Čak su me kada mi je istekao ugovor u Al Džaziri zvali iz Lećea ljudi, da završim karijeru tamo. Međutim nisam to uradio iz poštovanja prema klubu. Nisam takav ni čovjek da odem, a da ne mogu ništa da dam", dodao je on.

