Težak poraz Rudara iz Prijedora: Sarajevo brojalo do šest!

Fubaleri Sarajeva su na "Koševu" pregazili ekipu Rudara iz Prijedora rezultatom 6:0.

Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

FK Sarajevo je u okviru 25. kola Premijer lige BiH nanijelo težak poraz Rudaru iz Prijedora. Nakon prvih 45 minuta igre bilo je evidentno kako se Prijedorčani danas neće dobro provesti na Koševu, a na kraju je bilo 6:0 za bordo tim.

Fudbaleri Sarajeva su ovom pobjedom prišli na tri boda trećeplasiranom Borcu, te nas do kraja sezone očekuje uzbudljiva borba za posljednje mjesto koje vodi u evropska takmičenja.

Sarajevo – Rudar Prijedor 6:0 (2:0)

/Suljić 3, Varešanović 10, 47, Đokanović 60, Avramovski 64, Ramić 80/

Odlično je počelo za ekipu Sarajeva. U trećoj minuti stižu do vođstva. Čataković je pogodio stativu, a lopta se odbila na drugu stranu do Suljića koji šalje loptu u mrežu za prednost Sarajeva i odličan početak meča.

Dvije minute kasnije nova prilika za Sarajevo. Ovog puta šutirao je Avramovski, ali je prečka spasila Prijedorčane. U sedmoj minuti Rudar prijeti preko Asanija čiji je udarac završio pored lijeve stative.

Nakon samo deset minuta igre bilo je 2:0 za Sarajevo. Pidro je centrirao sa lijeve strane, a Lakić loše reagovao i odbio loptu do Varešanovića koji matira Nikolu Lakića.

Ovi golovi su uzdrmali Prijedorčane pa je Sarajevo do 20. minute još par puta zaprijetilo preko Đokanovića i Suljića.

Uslijedio je mirniji period igre sve do 34. minuta kada je Sarajevo ponovo imalo šansu. Čataković je uposlio Varešanovića koji je bio sam na nekih 14 metara od gola, ali njegov udarac otišao je pored gola.

Do kraja prvog poluvremena treba još izdvojiti prodor Suljića po lijevoj strani nakon kojeg je dobro uposlio Čatakovića, ali ovaj nije uspio uputiti udarac ka golu gostiju.

Drugo poluvrijeme je započelo kao i prvo – golom Sarajeva. Nakon samo dvije minute igre u nastavku Varešanović je majstorski lažnjakom izbacio jednog igrača Rudara, a zatim fantastično lijevom nogom pogodio rašlje gola Rudara.

Danas odlični Suljić, ponovo je u 52. minuti probio po lijevoj strani i uposlio Čatakoviča čiji udarac je izblokiran u posljednji čas. S druge strane, Rudar je zaprijetio dvije minute kasnije kada je Demir Jakupović centrirao za Amoaa koji se našao sam ispred Dizdarevića, ali je njegov udarac otišao pored gola.

Nakon tačno sat vremena igre Sarajevo stiže do novog gola. Odlično su kombinovali Suljić i Varešanović koji je dodao do Čatakovića, a njegov atraktivan pokušaj petom odbranio je golman Rudara. Međutim, lopta se odbila do Đokanovića koji pogađa za 4:0.

Četiri minute kasnije “petarda” na Koševu. Čataković je asistirao za Avramovskog koji je pogodio za velikih 5:0. Međutim, bordo tim se ni tu nije zaustavio.

U 80. minuti mladi Tarik Ramić koji je ušao u igru u drugom poluvremenu pogađa sa ruba šesnaesterca na asistenciju Bagarića – 6:0.

Sarajevo: Dizdarević, Pidro, Šabanović, Lazić, Đokanović, Varešanović, Mujakić, Avramovski, Kapić, Čataković, Suljić.

Rudar: Lakić, Asani, Sadiku, Burazor, Mandić, Danilović, Sajak, Hodžić, Amoa, Zekanović, Jakupović.

M:TEL PREMIJER LIGA BIH, 25. KOLO

Danas:

Sloboda - Velež 17.00

Široki Brijeg - Posušje 19.00

Odigrano juče:

Tuzla siti - Radnik 3:3 (0 :1)

/Čeliković 58, Džafić 70, Mišić 90+1 - Živković 10, Đorić 66, Handžić 87/

Željezničar - Leotar 3:0 (3:0)

/Hodžić 5, Subašić 22, Mekić 29/

Borac - Zrinjski 1:1 (1:1)

/Lukić 18 - Jukić 25/

Standings provided by SofaScore LiveScore

