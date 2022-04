Odrasli zajedno u Zvezdi, opet se sreli na "Marakani": Zagrljaj Stankovića i Lalatovića, aplauzi za trenera Radničkog

Pogledajte susret na stadionu Zvezde

Dejan Stanković (43) i Nenad Lalatović (44) zajedno su ponikli u omladinskoj školi Crvene zvezde, a ove nedjelje ponovo su rivali – i to na "Marakani", gdje crveno-bijeli dočekuju Radnički 1923.

Lalatović je aplauzom dočekan na stadionu na kojem je odrastao i gdje je bio i trener crveno-bijelih u sezoni 2014/15. On je dočekan aplauzom sa tribina, na terenu gdje je bio i kapiten Zvezde, a Stanković ga je pozdravio zagrljajem pred početak utakmice.

Stanković je u najavi meča govorio o Lalatoviću kao o jednom od najboljih trenera sa ovih prostora.

"Ovo nije stvar 'ulizivanja' niti hvaljenja, to pričaju rezultati. U svakoj ekipi, u kojoj je bio Lalatović, je imala prepoznatljiv način pristupa utakmici tokom svih 90 minuta. Njegove ekipe igraju agresivno, znaju tačno šta rade, kako stoje na terenu i kako mogu da kazne protivnika. Lalatoviću mogu samo da čestitam na svemu što je uradio do sada, bio je hrabar kroz fudbalsku karijeru, a kroz trenersku je to bezbroj puta pokazao", rekao je Stanković.