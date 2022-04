Stanojević o "saplitanju" Partizana: Zvezda moćna na svim nivoima, nastupilo je čuveno proljeće!

"Kao prvo, borimo se protiv dobrog tima, a kao drugo, protiv institucije koja radi sve da pobijedi"

Izvor: MN PRESS

Partizan je kiksnuo protiv Čukaričkog i ušao u plej-of za titulu sa dva poena zaostatka za Crvenom zvezdom. Poslije utakmice, u kojoj je bio ljut zbog odluke sudije Novaka Simovića, za koju je trener Čukaričkog Saša Ilić rekao da je bila greška na štetu crno-bijelih, Stanojević je govorio i o trci za titulu sa "vječitim" rivalom.

"Igrali smo tešku utakmicu sa Čukaričkim. Vrlo teška utakmica, svako ko igra sa Čukaričkim ne može da očekuje da će lako da pobijedi. I Zvezda je igrala egal utakmicu do crvenog kartona i svega što im se dešavalo na Marakani, pa je moglo da ode u drugom pravcu. Izvanredna je ekipa Čukarički, teško je pobijediti", rekao je on na konferenciji za novinare.

Stanojević je podsjetio na to da je Partizan ove sezone konkurentniji u borbi za titulu nego godinama unazad.

"Dajemo svoj maksimum. Nije lako boriti se sa svim ovim stvarima. Prvo, boriti se protiv dobrog tima, kakav ima Zvezda. Drugo, protiv insistitucije koja radi sve da pobijedi. Nije to lako. Mi smo klub koji hoće na sportski način da dođe do svega ovoga i nije lako pobjeđivati sve utakmice. Mnogo je teško pobjeđivati sve utakmice, biti u svakoj utakmici na maksimumu. Imate raznih situacija koje vam se dešavaju. Zato naši navijači moraju da prepoznaju, da osete da nije lako nositi se sa svim tim situacijama. Može da se ljuti ko hoće i da priča ko šta hoće, a činjenice su vrlo vidljive svima ovdje. A vi možete površno i paušalno da pričate o svemu i da komentarišete na ovaj ili onaj način".

Stanojević je u dahu nastavio…

"Pričamo o činjenicama. Da li je bio crveni karton, da li je bio penal ranije, da li je bio tamo faul prije gola, da li je radio VAR… Nemojte, molim vas. Nismo mi baš takva ekipa da i pored svega toga pobijedimo u svim utakmicama. Nismo baš toliko dobri. Ne možemo da pobijedimo u 30 utakmica, pobijedili smo u samo 26 ili 27. Ne možemo svih 30 da pobijedimo, nismo baš toliko dobri. Dobri jesmo, ali ne toliko. Pogotovo ako imaš saplitanja kakva smo imali u prethodnom periodu. U prvom dijelu nije bilo tako, ali je nastupilo to čuveno proljeće, gdje se svašta izdešavalo. To je teško, stvarno, nositi se s tim, teško je boriti se s tim. Očekujete onda podršku, da li je imate ili nemate, šta da radite… Znam samo da ginemo za ovaj klub, idemo pošteno i nadamo se da će biti sportska priča. Nije lako boriti se sa ovako moćnom Zvezdom na svim nivoima, od igračkog kadra, do podrške koju imaju sa svih strana, do svega što im se dešava. Vjerujte, mnogo je teško. Mi se ne predajemo, mi smo Partizan, motivisani i srećni što smo dio ovog kluba, čiste i prave priče i zato sam ponosan na svoje igrače za sve što smo do sada uradili i nadam se da ćemo se izboriti do kraja. Vjerujemo i idemo do koske i ne odustajemo"

Partizan će sljedećeg vikenda ući u plej-of derbijem protiv Crvene zvezde, u kojem mora da pobijedi, a već je poznat i raspored "vječitih" u završnici borbe za titulu.