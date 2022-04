Gasperiniju se ovo nikad nije desilo: Ilić, Lazović i društvo iz "grada ljubavi" razapeli Atalantu!

Tim iz Bergama prvi put doživio je tri uzastopna poraza u Seriji A otkako je na klupu sjeo Đan Pjero Gasperini prije skoro šest godina.

Nisu bodovi bili bitni Veroni, koja ne može mnogo da napreduje na tabeli i teško je vjerovati da može da se uključi u borbu za Evropu, niti da zakomplikuje sebi situaciju i "sklizne" u opasnu zonu, pa su fudbaleri iz "grada ljubavi" moglo opušteno da odigraju posljednji meč 33. kola Serija A u Bergamu.

A takve utakmice najlakše je igrati. Atalanti se bori za izlazak na međunarodnu scenu, ali tim Đan Pjera Gasperinija ove sezone daleko je od forme koja ga je krasila prethodnih godina.

To potvrđuje i večerašnji meč, u kojem je Verona poprilično lako stigla do gostujućeg trijumfa rezultatom 2:0, iako je slavlje moglo biti znatno ubjedljivije.

Potpuno se raspala igra Atalante. Gosti su preko Federika Ćekerinija do vođstva stigli u nadoknadi prvog poluvremena, da bi na 2:0 autogolom povisio Teun Kompajners. Holanđanin se našao na pogrešnom mjestu u pogrešno vrijeme nakon šuta Ivana Ilića, te prevario svog golmana.

Par minuta kasnije sjajnu priliku za 3:0 propustio je Darko Lazović, a koliko su gosti bili dominantni govori i podatak da su, osim dva gola, čak u tri navrata pogađali okvir gola!

To su domaći iskoristili da u finišu dođu do počasnog gola. Mladi defanzivac Đorđo Skalvini postigao je svoj prvenac u dresu Atalante.

Bio je ovo treći uzastopni prvenstveni poraz Atalante, što se se nikada do sada nije desilo otkako je Gasperini stigao u Bergamo u ljeto 2016.

SERIJA A - 33. KOLO:

Napoli - Roma 1:1 (1:0)

/Insinje 11 pen - El Šaravi 90+1/

Atalanta - Verona 1:2 (0:1)

/Skalvini 82 - Ćekerini 45+2, Kopmajners 55 ag/

Odigrano u subotu:

Kaljari - Sasuolo 1:0 (1:0)

/Dejola 42/

Sampdorija - Salernitana 1:2 (1:2)

/Kaputo 32 - Facio 4, Lourenco 6/

Udineze - Empoli 4:1 (1:0)

/Ismajli 6 ag, Delofeu 52, Puseto 79, Samardžić 87 - Pinamonti 70/

Fiorentina - Venecija 1:0 (1:0)

/Toreira 30/

Juventus - Bolonja 1:1 (0:0)

/Vlahović 90+5 - Arnautović 52/

Lacio - Torino 1:1 (0:0)

/Imobile 90+2 - Pelegri 56/

Odigrano u petak:

Specija - Inter 1:3 (0:1)

/Mađore 88 - Brozović 31, Lautaro 73, Sančez 90+3/

Milan - Đenova 2:0 (1:0)

/Leao 11, Mesijas 87/

