"Ti meni tako da govoriš?" Kapiten Čelsija u sukobu s navijačima - dobacivali zbog poraza, on došao da im očita bukvicu!

Sesaru Aspilikueti je nešto očigledno zasmetalo u minutima po završetku meča protiv Arsenala.

Čelsi je doživio bolan poraz u londonskom derbiju u srijedu uveče, pošto ih je na njihovom "Stamford bridžu" savladao Arsenal 4:2.

Osim što se sada ekipi Tomasa Tuhela "drma" treće mjesto na tabeli Premijer lige, ovu utakmicu obilježio je i manji sukob kapitena Sesara Aspilikuete sa manjom grupom navijača Čelsija.

Očajno izdanje Čelsija protiv "tobdžija" bilo je u dobroj mjeri prouzrokovano i problemima s povredama, pošto su domaći bili i bez Antonija Ridigera i bez Tijaga Silve.

U tom mučenju sa brzonogim napadačima Arsenala, pomiješana osjećanja imao je i Aspilikueta. On je bio strijelac drugog gola za Čelsi, ali je u posljednjim minutima meča skrivio jedanaesterac za goste.

Španac je bio bijesan zbog te odluke, nije bio srećan zbog pada Bukaja Sake u kaznenom prostoru, ali je i poslije gledanja VAR snimka ta odluka bila potvrđena. No, poslije utakmice, došlo je do neobične prepirke. Aspilikueta se suprotstavio manjoj grupi navijača Čelsija, koji su očito bili ljuti i imali su šta negativno da gestikuliraju u njegovom pravcu.

Kapitenu Čelsija se to nije dopalo, prišao im je i ušao u raspravu i to kao da je malo primirilo navijače koji takvu reakciju nisu očekivali... Evo kako je to izgledalo:

