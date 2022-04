Željko Kopić više nije trener Dinama: Nova prilika za odlazak Sergeja Jakirovića u Zagreb?

Klub iz Zagreba je smijenio trenera nakon poraza od Hajduka, a čini se kako je prva želja braće Mamić da preuzme klupu "modrih" i dalje Sergej Jakirović.

Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

Fudbaleri zagrebačkog Dinama su sinoć na "Poljudu" poražni od ekipe Hajduka 1:0, čime je napravljen korak unazad kada je u pitanju odbrana titule HNL-a, a iz tabora "modrih" su odmah odlučili reagovati.

Naime, dosadašnji trener Željko Kopić jutros je dobio otkaz, saopštili su iz Dinama na službenoj stranici kluba.

"GNK Dinamo ovim putem obavještava javnost o tome da gospodin Željko Kopić više nije trener prve ekipe. Željko Kopić preuzeo je klupu prvog tima u decembru 2021. godine te je vodio Dinamo u ukupno 19 službenih utakmica, uz odigranih 5 prijateljskih susreta. U službenim utakmicama u HNL-u i Evropa ligi s plavima je upisao 13 pobjeda, 2 remija i 4 poraza uz gol razliku 27:10. Posebno ističemo fantastične pobjede protiv Vest hema i Sevilje u Ligi Evrope", navodi se u saopštenju.

Kopić je nakon otkaza dao kratak komentar.

"Ovim putem želim zahvaliti Upravi kluba, igračima, stručnom štabu, trenerima i svim zaposlenicima kluba na uspješnoj i kvalitetnoj suradnji koju smo imali zadnjih dvije godine. Od prvog dana kada sam postao direktor Nogometne škole te kasnije sportski direktor i trener prve momčadi želio sam da klub napreduje i nadam se da sam u jednom dijelu to i ostvario. Klubu želim uspješan kraj sezone i ono najvažnije osvajanje naslova prvaka", rekao je Željko Kopić.

Ovim odlaskom ponovo se pojavila mogućnost da Sergej Jakirović preuzme klupu Dinama, a već dugo je poznato kako je on velika želja braće Mamić. Međutim, Jakirović je u januaru ove godine produžio ugovor sa novim šampionom BiH do ljeta 2024. godine pa bi to mogao biti kamen spoticanja za njegovu selidbu u Zagreb.

Ono što je izvjesno da Jakirović neće put Zagreba do kraja sezone, te bi Dinamo mogao tražiti privremeno rješenje.

Jakirović je na današnjoj konferenciji za medije uoči utakmice Zrinjskog za Željezničarem rekao kako trenutno ne postoje pregovori između njega i Dinama te da je on ugovorom vezan za ekipu iz Mostara.

Podsjećamo, Jakirović je krajem prošle godine odlučio ostati u Zrinjskom kada ga je takođe, želio Dinamo. S druge strane, situacija je tada bila drugačija. Čelnici kluba iz Mostara, koji je „gazio“ ka novoj tituli, nisu željeli izgubiti trenera u sred sezone. Ostaje da se vidi da li će i ovog puta uspjeti da zadrže ovog 45-godišnjeg stručnjaka.

Inače, osim Jakirovića kao kandidat za trenera Dinama spominje se i Goran Tomić koji trenutno vodi ekipu Rijeke, kao i Ante Čačić.