"Rudari" uvjereni u pozitivan rezultat na "Pecari": Sanjaju 2010. godinu

Samo jednom su fudbaleri Rudar Prijedora do sada kao gosti slavili protiv Širokog Brijega, a sada se nadaju da bi mogli do bodova u Hercegovini.

Izvor: Promo/FK Rudar Prijedor

Žestoku borbu za opstanak u premijerligaškom društvu vode fudbaleri Rudar Prijedora, a predstojeći vikend donosi im izuzetno teško gostovanje.

Teško i tradicionalno neugodno, jer su na "Pecari" u 10 duela sa Širokim Brijegom slavili samo jednom, sad već davne 2010. godine.

"Kvalifikaciona kao i svaka do kraja sezone. Nama je svaki bod veoma važan, pogotovo onaj gostujući. Protivnik nam je ekipa koja će da igra rasterećeno, jer ne može u Evropu, a daleko je od borbe za opstanak. Zbog situacije u kojoj se nalazimo motiv treba da bude na našoj strani. Nadam se da ćemo ponoviti neke dobre partije u gostima iz ove sezone gdje smo mogli do boda ili sva tri, ali nismo uspjeli da realizujemo prilike koje smo stvarali. Dok god ima šanse, mi ćemi se boriti. Sedam kola je do kraja, dakle 21 bod u opticaju", optimistično je najavio gostovanje u Hercegovini trener Srđan Marjanović.

Imaju u Rudar Prijedoru određenih kadrovskih problema. Džozef Amoa i Nemanja Marić nemaju pravo nastupa zbog kartona, dok je rovit Ajdin Redžić i neizvjesno je da li će biti u sastavu.

"Očekuje nas vrlo teška utakmica. Pokušaćemo da izvučemo maskimum, jer svaka je utakmica finalna. ldemo na tri boda, jer samo pobjedama možemo uhvatiti priključak u borbi za opstankom", poručio je defanzivac Prijedorčana Đeljilj Asani.

Utakmica Široki Brijeg - Rudar-Prijedor na programu je u subotu od 15 časova, a na centru će biti bijeljinski arbiter Dražen Marić.

Podsjetimo, u timu sa "Pecare" došlo je do promjene na klupi. Raskinuta je saradnja sa Jurom Ivankovićem, a na njegovo mjesto stigao je Ivica Barbarić.

M:TEL PREMIJER LIGA BiH - 27. KOLO:

U petak:

Željezničar - Zrinjski (18.00)

U subotu:

Sloboda - Leotar (15.00)

Široki Brijeg - Rudar Prijedor

Sarajevo - Tuzla siti (17.00)

Borac - Radnik

U ponedjeljak:

Velež - Posušje (18.00)