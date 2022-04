Jakirović pred utakmicu sa Željom: "Do kraja sezone želimo da primimo što manje, a Bilbija da zabije što više golova"

Fudbaleri Željezničara i Zrinjskog otvaraju 27. kolo utakmicom na Grbavici

Izvor: Promo/HŠK Zrinjski

Do kraja sezone u m:tel Premijer ligi BiH preostalo je da se odigra još sedam kola, a prvo naredno kolo počinje sutra.

Čast da otvore 27. kolo, u petak od 18 časova, pripala je fudbalerima Željezničara i Zrinjskog, koji je u prošlom kolu, ubjedljivom pobjedom (4:0) nad Sarajevom, obezbijedio osvajanje sedme titule u klupskoj istoriji.

Uoči ove utakmice za medije je govorio trener Zrinjskog, Sergej Jakirović.

"Ove sedmice smo malo odmarali i uživali, ali i trenirali. Momci su jako motivisani i radna etika je odlična. Ništa se nije promijenilo u načinu pripreme utakmice. Gostujemo kod jedne dobre ekipe, s obzirom na sve okolnosti koje im se dešavaju. Došao je trener sa velikom energijom koji voli želju i koji to stalno ističe te je prenio taj svoj energični mentalitet na ekipu", rekao je Jakirović.

Jakirović očekuje dobru utakmicu i naglašava kako voli igrati utakmice na Grbavici.

"Očekuje nas dobra utakmica. Priželjkivali smo da igramo na Grbavici tamo se svaki put lijepo osjećamo. Vjerujem da će fudbaleri Željezničara biti energični, ratoborni. Oni tako igraju na Grbavici dok ih publika nosi. Mi moramo odgovoriti istom mjerom, a to nama nije problem i mi smo navikli na to. Volimo i mi isto „ganjati“ te očekujem otvorenu utakmicu i dobar Zrinjski kao do sada".

Trener Mostaraca je govorio i o ciljevima do kraja sezone, sada kada je titula osigurana.

"Do kraja sezone cilj nam je da oborimo rekord po najmanjem broju primljenih golova. Neko kaže da je to 14 nego 17 moramo vidjeti taj podatak. Trenutno smo na deset i ja se nadam da ćemo uspjeti primiti manje od toga. Cilj je takođe da Nemanja (Bilbija) zabije što više golova i da mu ekipa pomogne u tome kao i do sada", dodao je on.

Na kraju je Jakirović govori i o eventualnom preuzimanju klupe Dinama iz Zagreba nakon današnje smjene Željka Kopića sa te pozicije.

"Nije istina da pregovaram sa Dinamom, ja sam pod ugovorom i sve ostalo bi bilo neozbiljno komentarisati" zaključio je Jakirović.