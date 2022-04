Edis Mulalić pred sutrašnju utakmicu: "Čestitam Zrinjskom na tituli, mi nemamo šta izgubiti"!

Fudbaleri Željezničara sutra od 18 časova na Grbavici dočekuje ekipu Zrinjskog.

Izvor: Damir Hajdarbasic/www.fkz.ba

Do kraja sezone u m:tel Premijer ligi BiH preostalo je da se odigra još sedam kola, a prvo naredno kolo počinje sutra.

Čast da otvore 27. kolo pripala je igračima Željezničara koji će na Grbavicu dočekati ekipu Zrinjskog koja je u prošlom kolu osigurala titulu Premijer lige BiH.

Povodom ove utakmice na konferenciji za medije govorio je trener Željezničara Edis Mulalić koji je prvo čestitao ekipi Zrinjskog na osvojenoj tituli.

"Čestitam Zrinjskog, zasluženo su osvojili prvo mjesto, bili su najkonstantniji. Brojke govore za njih. Napravili su dobar balans, dobar tim, automatizam im se javlja u ekipi i zato su tu gdje jesu. Ja im iskreno čestitam", rekao je Mulalić.

Trener Željezničara je zatim iznio očekivanja od sutrašnje utakmice, ali je govorio i o prošlim utakmicama te trenutnoj formi svoga kluba.

"Čeka nas teška utakmica. Ovo do sada što smo radili, neko to prati manje, neko više, ovih sedam kolo što smo zajedno, tik smo iza Zrinjskog i Borca i to je za momke stimulacija. U zadnjih pet kola odmah iza Zrinjskog, zajedno sa Sarajevom smo osvojili najviše bodova, a vidjeli smo kako je Sarajevo prošlo sa njima prošlo kolo. Tu je dosta znanja, dosta šuteva iz drugog plana. Nije bezveze ni Bender sa mnom danas ovdje, u sedam utakmica na pet nismo primili gol, i to govori o nekim stvarima. Momcima svaka čast za odnos i rad, i kažem im i za sutrašnju utakmicu kada su sve stvari i sve brojke na strani protivnika, šta mi možemo izgubiti? Ništa. Imamo plan kako da igramo, prošle dvije utakmice smo primili šest komada od istog protivnika. Pokušaćemo da te brojke svedemo na najmanji mogući minimum. Oni trebaju da uđu bez ikakvog straha i respekta. Kažem opet, najljepša utakmica, nemamo šta izgubiti", rekao je Mulalić.

Prisutnima se zatim obratio i Josip Bender.

"Čestitam i ja ekipi Zrinjskog na osvojenom naslovu prvaka. Naš sistem igre se sastoji da odbrana počiva od napadača. Puno mi ekipa pomaže da ja budem bez primljenog gola. Kada oni odrade posao kako treba, meni je puno lakše da sačuvam mrežu. Volim izazove i jedva čekam utakmicu. Šest golova mislim nam je zabio samo Bilbija i to je nama veliki motiv", poručio je Bender.