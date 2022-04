Nekadašnji as Majorke i Midlzbroa raskinuo ugovor sa Tuzla sitijem!

Emilio Nsue stigao je u m:tel Premijer ligu BiH kao najveće ime ikad, ali odlazi poslije samo dva mjeseca.

Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk

Emilio Nsue, nekadašnji prvotimac Majorke i Midlzbroa, stigao je u zimskom prelaznom roku u tabor Tuzla sitija kao jedno od najvećih imena koje je ikad zaigralo u m:tel Premijer ligi BiH.

Ipak, već je došlo vrijeme za rastanak – klub iz Siminog Hana saopštio je da je sporazumno raskinut ugovor sa kapitenom Ekvatorijalne Gvineje.

"Kada je Nsue dolazio, imali smo dogovor da on može da ide ukoliko dobije drugu ponudu. On je došao i donio papir da ima ponudu koju ne može odbiti i mi smo to po dogovoru morali ispoštovati", istakao je predsjednik Tuzla sitija Almir Husić za zvanični sajt kluba.

Nsue je u dresu Tuzla sitija odigrao 10 utakmica, te postigao dva gola - po jedan u Kupu i Premijer ligi Bosne i Hercegovine.

Karijeru je počeo u Majorci gdje je bio šest godina, a potom je još nastupao za Real Sosijedad, Midlzbro, Birmingem, APOEL i Apolon.

Takođe, igrao je za sve omladinske selekcije Španije, da bi 2013. godine odlučio da nastupa za Ekvatorijalnu Gvineju.

