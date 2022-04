"Od početka bez kalkulacija!" Sarajevo na Koševu protiv Tuzla sitija - "Njima je ovo najvažnija utakmica u sezoni!"

Dva tima se bore za plasman na evropsku scenu. pa su bodovi od velikog značaja i jednima i drugima.

Izvor: Sport1/Oslobođenje/Sanel Konjhodžić

Predstojeću premijerligašku rundu, 27. po redu, obilježiće sudar Sarajeva i Tuzla sitija, direktnih konkurenata za plasman na evropsku scenu.

Sarajlije su sedam kola prije kraja na četvrtom mjestu sa 39 bodova, dok je Tuzla siti na drugoj poziciji, uz sedam bodova više od bordo tima.

Za razliku od Tuzlaka, Sarajevo do evropske scene može i preko Kupa BiH, gdje je stigao do finala, ali prema riječima trenera Aleksandra Vasoskog, to ne znači da će tim sa Koševa kalkulisati.

"Od prvog trenutka ćemo bez kalkulisanja krenuti da osvojimo tri boda. Analizirali smo protivnika, imaju dosta dobrih pojedinaca, dobro smo pripremljeni, imamo malo više samopouzdanja nakon ulaska u finale Kupa i mislim da će svi dati svoj maksimum i da ćemo ostvariti dobar rezultat. Nećemo se opustiti zbog toga što oni igraju malo slabije u posljednje vrijeme. Moramo da budemo pravi, a sigurno da je za njih ovo možda i najbitnija utakmica u sezoni", poručio je makedonski strateg sa današnje konferencije za novinare.

Očekivanja od utakmice iznio je, u ime igrača, Anel Hebibović.

"Očekuje nas zahtjevna utakmica, dobar protivnik. Bez obzira na prethodne utakmice, oni igraju napadački i žele da se nadigravaju. Svjesni smo značaja utakmice, očekujem da ćemo odigrati dobru utakmcu na Koševu gdje ovog proljeća igramo puno bolje nego na strani."

Utakmica na najvećem stadionu u BiH počinje u 17 časova.

M:TEL PREMIJER LIGA BiH - 27. KOLO:

U petak:

Željezničar - Zrinjski (18.00)

U subotu:

Sloboda - Leotar (15.00)

Široki Brijeg - Rudar Prijedor

Sarajevo - Tuzla siti (17.00)

Borac - Radnik (18.00)

U ponedjeljak:

Velež - Posušje (18.00)

