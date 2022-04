Kompletan tim Borca na konferenciji za medije: Pročitajte šta su "crveno-plavi" poručili navijačima

Poruku je, pred utakmicu sezone, pročitao kapiten Aleksandar Subić.

Izvor: Mondo/Haris Krhalić

U možda i najvažnijoj utakmici sezone, Borac u subotu od 17 časova na Gradskom stadionu dočekuje Sarajevo.

Biće to borba direktnih rivala u borbi za izlazak na međunarodnu scenu, a eventualnim trijumfom "crveno-plavi" došli bi nadomak ostvarenja cilja - izlaska u Evropu.

Stoga su fudbaleri Borca odlučili da pozovu sve navijače kojima je crveno-plava boja u krvi da napune tribine zdanja u Platonovoj ulici, te pomognu izabranicima Tomislava Ivkovića da upišu tri nova boda.

Uoči konferencije za medije i najave sutrašnjeg susreta, kompletan tim Borca okupio se u Trofejnoj Sali, a poruku navijačima pročitao je kapiten Aleksandar Subić.

"Vrijeme je da vam se obratimo, a meni je, kao prvom među jednakima, pripala ta čast. Sutra nas očekuje utakmica sezone. Znamo da nije posljednja, ali za nas ova koju igramo sutra je finale svih finala.

Borčevci, stali smo ovdje svi kao jedan, da vam kažemo da nam sutra treba vaša podrška kao nikada do sada.

Dragi naši Borčevci, drago Banjaluko, ajde da sutra svi budemo kao jedan, da osjetimo punu podršku sa tribina, da doživimo tu ljubav prema Borcu u koju se svi kunemo. Da nas svih devedeset minuta nosi huk sa tribina, da nas nosi vaš aplauz, da nas nosi vaš povik.

Mi, svi do jednog ovdje, živimo i treniramo za to. Za taj osjećaj ponosa koji nam stigne sa tribina. Želimo da ponovo doživimo ono grotlo koje nas je dovelo nadomak čuda protiv Kluža, da osjetimo vazduh sa mirisom pobjede.

Teško je to opisati riječima, to čovjek treba da doživi, a to možemo samo uz vas, samo uz vašu podršku. Znajte, Borčevci, da ovdje, svi do jednog, znamo šta ovaj klub znači za Banjaluku. Znajte, da svi do jednog, znamo koliko je težak ovaj dres i znajte da svi do jednog želimo da vas učinimo ponosnim.

Banjaluko, Borčevci, trebamo vas sutra. Vrijeme je da pričamo djelima, da zaboravimo izgovore. I mi na terenu, i vi na tribinama.

Mi vam ne možemo obećati pobjedu, ali vam možemo obećati da ćemo dati sve od sebe da je ostvarimo. Možemo vam obećati da ćemo istrčati na teren sa jednim ciljem da, kada se završi utakmica, jedan drugog, i sve vas na tribinama, možemo pogledati u oči i reći 'ostavili smo srce, poginuli smo na terenu.'

Da li će to biti dovoljno za pobjedu - vidjećemo. Od vas, ako nam dopuštate, tražimo samo jedno - da grmi Gradski stadion kao nikada do sad", poručili su "crveno-plavi".

Podsjetimo, iako se činilo da na derbi susretu 28. kola m:tel Premijer lige BiH, koji će suditi Prijedorčanin Luka Bilbija, neće prisustvovati gostujući navijači, odluka je promijenjena, tako da će i Sarajevo imati podršku sa tribina.

