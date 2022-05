Borba za opstanak se nastavlja: Đenova savladala Juventus golom u 96. minutu

Fudbaleri Juventusa poraženi su od Đenove rezultatom 2:1.

Izvor: LUCA ZENNARO/ANSA

Fudbaleri Juventusa doživjeli su poraz u okviru 36. kola Serija A od ekipe Đenove rezultatom 2:1. Đenova je ovom pobjedom upisala velika tri boda u borbi za opstanak te ih sada dijeli jedan bod od sigurne zone. Na 17. mjestu nalazi se ekipa Salernitana koja ima 29 bodova i utakmicu manje.

Đenova – Juventus 2:1 (0:0)

/Dibala 49 - Gudmunson 87, Krišito 90+6/

Prvu priliku na utakmici imao je Juventus. Mojs Kin je primio centaršut unutar peterca i uputio opasan udarac glavom koji je prozujao nekoliko centimetara iznad prečke.

U 32. minutu Đenova je zaprijetila preko Destra, ali je lopta otišla preko gola.

Početkom prvog poluvremena „stara dama“ stiže u vođstvo. Dibala je primio loptu na rubu šesnaesterca i odlično pogodio u desni ugao – 1:0.

Mogao je Dibala i do drugog gola u 68. minutu. Nakon solo prodora ponovo je šutirao sa dvadesetak metara, ali je ovog puta lopta pogodila stativu. Minut kasnije Juventus je imao još jednu odličnu priliku, udarac Kina odlično je zaustavio Sirigu.

U 73. minutu Vlahović je imao priliku ali je njegov udarac zastavio golman domaće ekipe. Minut kasnije napadača iz Srbije na terenu zamijenio je Alvaro Morata. Dušan nije krio razočarenje nakon izlaska te je očigledno kako se nalazi u maloj krizi te mu je potrebno da postigne pogodak.

Un pochino la reazione di tutti a vedere questa Juventuspic.twitter.com/dDNrJ7wudG — Se io bevo un espresso mi cago addosso (@att_att6)May 6, 2022

Sedam minuta prije kraja Gudmunson je srušio Akea u svom šesnaestercu, a glavni arbitar je pokazao na bijelu tačku. Međutim, nakon konsultacije sa VAR sobom penal je poništen.

A onda u 87. minutu šok za Juventus. Đenova preko Gudmunsona stiže do izjednačenja, bio je to njegov prvi pogodak u Seriji A. Samo nekoliko trenutaka kasnije Đenova je mogla do potpunog preokreta. Pogriješila je odbrana Juventusa, a Amiri je promašio čist zicer.

Za još jedan nevjerovatan promašaj pobrinuo se Kin koji je u sudačkoj nadoknadi promašio prazan gol. Ni tu nije bio kraj drame. De Šiljo je faulirao Jeboa, a sudija je pokazao na bijelu tačku.

Siguran sa bijele tačke je bio Krišito za konačnih 2:1.

SERIJA A - 36. kolo

Danas:

Inter – Empoli 4:2 (2:2)

/Romanjoli 40 ag., Martinez 45, 64, Sančez 90+5 – Pinamonti 5, Aslani 29/

Đenova – Juventus 2:1 (0:0)

/Gudmunson 87, Krišito 90+6 - Dibala 49/

Sutra:

Torino – Napoli (15.00)

Sasuolo – Udineze (18.00)

Lacio – Sampdorija (20.45)

Nedjelja:

Specija – Atalanta (12.30)

Venecija – Bolonja (15.00)

Salernitana – Kaljari (18.00)

Verona – Milan (20.45)

Ponedjeljak:

Fiorentina – Roma (20.45)