Klop više ne vjeruje u titulu - svi znamo šta će se dogoditi! Pitali ga za Mančester siti, samo se kiselo nasmijao!

"Volio bih da kažem da će biti drugačije, ali ne vidim da je to moguće".

Izvor: YouTube/Liverpool FC

Liverpul u subotu uveče nije uspio da pobijedi Totenhem kod kuće i osvojio je ponovo samo bod protiv tima Antonija Kontea. Na taj način, Mančester siti došao je u situaciju da u nedelju trijumfom protiv Njukasla odmakne tri boda na vrhu tabele, a trener "Redsa" Jirgen Klop ne smatra da će u završnici sezone biti iznenađenja na utakmicama "građana".

Siti do kraja igra protiv Njukasla, Vulverhemptona, Vest Hema i Aston Vile, dok Liverpul očekuju mečevi protiv Aston vile, Sautemptona i takođe Vulverhemptona.

"Volio bih da kažem da će Siti izgubiti poene, ali je problem samo to što ne mogu da vidim da će se to dogoditi. Želio bih da gledam drugačije na to, ali ne vidim da će biti drugačije. Vidjećemo šta će biti. Moj problem nije to što Siti igra u nedjelju protiv Njukasla, već što mi igramo u utorak protiv Aston vile", rekao je Klop.

Nijemac je poslije meča protiv Totenhema insistirao na tome da je bilo i dobrih stvari u tom remiju.

"Ovo jeste važan poen, imamo bod više nego prije početka utakmice i to je činjenica. Ipak, znamo svi kako stoje stvari i ako mene pitate, najviše bih volio da ostane ovako... Ali svi znamo šta će se dogoditi. U ovom momentu jesmo razočarani. Momci su razočaraniji od mene. Možda je to zbog mojih godina i zbog toga što sam vidio skoro sve u svom životu. Ali nastavićemo dalje. Mogli smo da pobijedimo, ali mogli smo i da izgubimo", rekao je Klop.

"Bilo je toliko dobrih stvari večeras, kontrapresing koji smo igrali danas... To možete da snimite i da prodajete. Bilo je nevjerovatno, iskreno. Ponosan sam na to, ali na kraju nam je falilo da malo bolje donosimo odluke. A naravno da je meni lako to da kažem, jer ja nisam trčao, kao što nisam trčao ni prije četiri dana", dodao je trener.

Liverpul će do kraja vršiti pritisak na najvećeg rivala, ali u ovom trenutku djeluje da će realniju šansu za osvajanje trofeja imati u predstojeća dva finala. Najprije u finalu FA kupa protiv Čelsija 14. maja, a potom u finalu Lige šampiona, 28. maja protiv Reala.