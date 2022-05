"Vječiti derbi dobra uvertira za finale Kupa!" Vasoski najavio duel sa "Željom", ali razmišlja o 19. maju i Veležu!

Samo devet dana poslije 126. prvenstvenog vječitog derbija, Sarajevo će u finalu Kupa BiH odmjeriti snage sa Veležom.

Prvo od posljednja četiri premijerligaška kola obilježiće najveća utakmica bh. fudbala – okršaj Sarajeva i Željezničara!

Vječiti sarajevski rivali srešće se 126. put u prvenstvu kako bivše Jugoslavije, tako i BiH, a novi dvoboj zakazan je za utorak od 20.00 časova na najvećem bh. stadionu.

"Ovo je najveća utakmica u državi i posljednji derbi ove sezone, tako da nam ne nedostaje motiva nakon poraza na Grbavici. Mislim da smo spremni za ovaj duel i na fizičkom i na psihičkom planu. Želimo da odigramo dobru utakmicum, izvukli smo pouke iz posljednjeg poraza tako da će biti puno borbe, adrenalina, ali moramo da nađemo i neki fudbalski momenat, te da ga iskoristimo, odnosno svaku grešku koju nam Željezničar pruži. Nekada ovu utakmicu rješavaju detalji, greške, tako da ćemo se potruditi da maksimalno budemo koncentrisani i da greške koje smo napravili u posljednjem derbiju svedemo na minimum. Pošto je posljednji derbi ove sezone, probaćemo da odigramo atraktivnu utakmicu i da naši navijači budu zadovoljni, te da na kraju dođemo do pobjede", rekao je trener tima sa Koševa Aleksandar Vasoski u najavi utakmice, podvukavši da će priliku od prvog minuta najvjerovatnije dobiti Mersudin Ahmetović.

"Postoje velike šanse za to poznaje šta je derbi. Poznaje način igranja derbija i treba nam neki lider koji dobro zna utakmice. Što se tiče Avramovskog, neće igrati sutra. Nadamo se da će se oporaviti za finale Kupa, što je naš cilj jer će nam na toj utakmici biti potreban. Tarik Ramić neće igrati zbog kartona, dok je sa druge strane zdravstveni bilten OK. Međutim, ove utakmice nikada neće riješiti forma igrača jer je to derbi gdje će svaki duel da 'pršti'".

Samo devet dana nakon vječitog derbija, Vasoskog i ekipu očekuje meč sezone – finale Kupa BiH protiv Veleža na zeničkom Bilinom polju.

Ulog je ogroman jer će osim trofeja, osvajač Kupa BiH dobiti i priliku da takmičenje u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu počne od drugog kola.

"Finale Kupa BiH za svakog igrača je psihološko opterećenje, ali moramo taj pritisak da usmjerimo na pozitivan način i to je naš cilj. Moramo da se fokusiramo na teren tako da je utakmica protiv Željezničara dobra uvertira pred finale Kupa BiH gdje moramo da budemo psihološki stabilni", poručio je strateg iz Sjeverne Makedonije.

M:TEL PREMIJER LIGA BiH – 30. kolo

Utorak:

Sarajevo – Željezničar (20.00)

Zrinjski – Velež (20.00)

Srijeda:

Radnik – Leotar (17.00)

Rudar Prijedor – Posušje (17.00)

Tuzla siti – Sloboda (17.00)

Borac – Široki Brijeg (19.00)

