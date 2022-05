Evropa se plaši Reala, samo se Real plaši Barse: Anri izjavom "zapalio" Španiju i prognozirao finale Lige šampiona!

Legendarni Francuz ima i svog favorita u trci za Zlatnu loptu.

Izvor: YouTube/KAOZSS/Printscreen

Fudbaleri Real Madrida igraju još jednu fantastičnu sezonu. Osvojili su Primeru i povratili trofej u svoje vitrine, dok su poslije nekoliko nevjerovatnih preokreta uspjeli da stignu i do finala Lige šampiona.

Legendarni Tjeri Anri komentarisao je Madriđane i tom prilikom iskoristio momenat da ih "pecne".

Anri, nekadašnji fudbaler Arsenala i Barselone, komentarisao je uspjehe Reala kao stručni konsultant za američki "CBS Sports". Njegova izjava brzo je postala viralna:

"Svi evropski klubovi se plaše Real Madrida, a Real Madrid se plaši Barselone", rekao je bivši igrač katalonskog kluba, aludirajući i na njegove sjajne pobjede s Barselonom protiv "kraljevskog kluba", ali i na nedavnu pobjedu Katalonaca 4:0 u "el klasiku".

Francuz se, pored toga, nije libio ni da kaže kakvo je njegovo viđenje pred finale Lige šampiona, koje će Real igrati protiv Liverpula 28. maja u Parizu.

"Lično mislim da će Liverpul osvojiti Ligu šampiona. Oni su jači tim od Reala", rekao je Anri i osvrnuo se i da će to finale vjerovatno odlučiti i dobitnika Zlatne lopte.

"Da ovo finale Lige šampiona bude još veće, imamo dva favorita za Zlatnu loptu, to su Mane i Benzema. I dalje mislim da je Benzema ispred njega, ali ako Mane osvoji trofej sa Liverpulom i stignu do 'četvorostruke krune', onda će biti dosta jak kandidat. To bi bilo sjajno za Afriku, ali i dalje se kladim na Benzemu", poručio je Tjeri Anri, zauzevši se za svog sunarodnika.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!