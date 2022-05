Upravni odbor Sarajeva prihvatio ostavku Vasoskog: Rezultati pokazuju da odluke koje smo do sad donijeli nisu adekvatne!

Klub sa Koševa definitivno traži novog trenera.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Upravni odbor Sarajeva, na čelu sa predsjednikom Ismirom Mirvićem, prihvatio je ostavku Aleksandra Vasoskog na mjesto trenera bordo tima.

Vasoski, koji je ostavku podnio nakon remija (1:1) sa Željezničarom u 146. vječitom derbiju, napustio je klub devet dana prije finala Kupa BiH, koje je Sarajevu ostalo jedina nada za plasman na evropsku scenu.

"Gospodinu Vasoskom i njegovim saradnicima, Radenku Bojoviću i Mihajlu Kostiću, želimo sve najbolje i mnogo sreće u nastavku karijere. Ova odluka je donesena od strane Upravnog odbora zbog nezadovoljstva rezultatima u sportskom segmentu kluba, sa ciljem da se svi, u i oko kluba, ujedine i fokusiraju na utakmicu finala Kupa BiH protiv Veleža", navedeno je u saopštenju Sarajeva.

Ismir Mirvić, prvi čovjek kluba, podvukao je da je ova odluka donesena uz ubjeđenje da je najbolja za klub u ovom trenutku.

"Rezultati u sportskom segmentu pokazuju da odluke nisu bile adekvatne i sada sam toga svjestan. U klub sam zajedno sa svojim partnerom gospodinom Tanom do danas investirao ogromna finansijska sredstva i spremni smo za naš grad i naš klub uložiti i 10 puta više. Naša motivacija je danas veća nego što je bila juče i moje ubjeđenje u potencijal Sarajeva je iz dana u dan sve veće. Ovo je moj životni angažman. Naš grad, naš klub i naša bordo porodica to zaslužuje, a prošlost i tradicija FK Sarajevo me na to obavezuju. U sljedećem periodu ćemo donijeti i nove odluke kako bi unaprijedili klub u svakom segmentu", istakao je Mirvić.