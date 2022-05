Šok na Koševu: Vasoski podnio ostavku na mjesto trenera Sarajeva devet dana prije utakmice koja donosi Evropu!

Aleksandar Vasoski podnio je ostavku poslije remija (1:1) u vječitom derbiju sa Željezničarom, a devet dana prije utakmice godine - finala Kupa BiH protiv Veleža.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Trener Sarajeva Aleksandar Vasoski podnio je ovog utorka na mjesto šefa stručnog štaba!

Strateg iz Sjeverne Makedonije odluku je saopštio nakon 146. vječitog derbija protiv Željezničara, koji je završen podjelom bodova (1:1).

"Preuzimam odgovornost za slabe rezultate i podnosim ostavku. Osjećam da je ovo moja odgovornost, došao sam u težak klub i preuzimam svu odgovornost za loše rezultate. Smatram da je to možda najbolja šok terapija pred finale Kupa. Preuzimam na sebe svu odgovornost, tako da ekipi želim sve najbolje, a zahvalio bih se svim navijačima Sarajeva, pogotovo Hordama zla koji su uvijek bili naš 12. igrač. Takođe, želim klubu i svim igračima u budućnosti sve najbolje, a posebno da osvoje finale Kupa", rekao je nekadašnji prvotimac Ajntrahta prilikom obraćanja medijima, podvukavši da ova odluka nije plod nikakvog ultimatuma.

"Nisam navikao u karijeri da imam niz negativnih rezultata. tako da osjećam da je to moja odgovornost. S najboljom namjerom sam došao u ovaj klub, malo je težak klub, ali to mora da se poštuje, tako da preuzimam na sebe svu odgovornost. Tako sam odlučio, razmišljao sam poslije utakmice protiv Borca ali mislio sam da ćemo ove dvije kući dobiti (Želju i Radnik), ali nismo, tako da to je to. Zahvaljujem se još jednom svima, novinarima, navijačima, svima koji rade u klubu i želim klubu sve najbolje u budućnosti", zaključio je Vasoski.

Vasoski je za trenera sarajevskog kluba imenovan u januaru ove godine kada je potpisao ugovor do kraja sezone. Na klupi bordo tima bio je u 15 utakmica, u kojima je upisao sedam pobjeda, tri remija i četiri poraza.

Sarajevo je trenutno na četvrtom mjestu u m:tel Premijer ligi BiH s 43 boda, dok je Željezničar peti sa 39 bodova.

