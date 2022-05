Haos u Čelsiju! Uvrijeđena zvijezda "nahuškala" agenta na trenera: Čim progovori napravi problem, umiješao je i vlasnika

Romelu Lukaku je ponovo napravio problem u Čelsiju, drugi put ove sezone. Sada je u sve upleo svog agenta i novog vlasnika.

Izvor: Profimedia

Romelu Lukaku stigao je ljetos iz Intera u Čelsi za 115 miliona evra, ali je to bio nesumnjivo jedan od lošijih transfera godine. Ne samo zbog blijedog učinka koji je Belgijanac ostavio ove sezone u Čelsiju, nego i zbog ogromnih problema koje je napravio klubu medijskim istupima.

Prvo je jesenas kritikovao Tomasa Tuhela i njegovu taktiku zbog koje "ne dolazi do izražaja u Interu", dok se otvoreno nudio i za povratak u stari klub što su mu navijači i rukovodstvo žestoko zamjerili. Taman kada se zaboravilo na to i kada je ponovo počeo da pogađa u dresu Čelsija - Lukaku je napravio novi problem zbog dugog jezika. Ovoga puta to je umjesto njega učinio njegov agent Federiko Pastorelo i zbog toga opet "kuva" u Londonu.

Pastorelo je na 29. rođendan Belgijanca potvrdio da će sa novim vlasnikom Todom Bolijem pričati oko njegove budućnosti, a ako dobije odgovor da nije više dio projekta - tada će stupiti u pregovore sa Milanom i Interom.

Nije dugo trebalo da se ove riječi Pastorela shvate kao novi pokušaj Lukakua da napusti Čelsi, tako da je ovo pitanje na konferenciji za medije dobio i Tomas Tuhel. Samo što je vratio Belgijanca u startnu postavu i uspio da mu pronađe novu ulogu zbog koje je ponovo počeo da pogađa, morao je da ga spusti na zemlju...

"Ako planira da priča sa vlasnikom, onda možda ne planira da priča sa mnom. Ako dogovore sastanak, onda može da priča. To je njegovo pravo i pričaćemo sa svima i za svakog posebno analizirati situaciju", poručio je Tuhel.

Dva sata nakon konferencije za medije, oglasio se i Lukaku - ovoga puta pokajnički.

"Nikada neću pustiti da neko drugi priča za mene. Ćutao sam sve vrijeme i bio fokusiran na to da pomognem timu na najbolji mogući način do kraja sezone. Tako da, ako neko pokušava da kaže nešto o meni i klubu - ne može u moje ime", napisao je kratko Lukaku i time "bacio" svog agenta u vatru.

Lukaku je postigao tri gola na prethodne dvije utakmice, a prije toga u Premijer ligi nije pogodio od kraja decembra. Očigledno su mu golovi pomogli da vrati samopouzdanje i kada su pregovori u pitanju.