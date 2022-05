Zvezda ne dovodi pojačanje iz Rusije?! Stigla poruka iz Moskve: Zašto bi njemu dali milione, kad imaju njih?

Prema riječima nekadašnjeg predsjednika moskovskog Spartaka neće biti ništa od dolaska Artjoma Dzjube na "Marakanu".

Izvor: Profimedia

Kao bomba je eksplodirala vijest da bi Crvena zvezda mogla da dobije veliko pojačanje iz Rusije. Već neko vrijeme se priča o dolasku Artjoma Dzjube u Zvezdu. To je potvrdio i Zvezdan Terzić.



Međutim, transfer izgleda nije toliko blizu kao što se spekulisalo. Tako bar tvrdi bivši predsjednik moskovskog Spartaka Andrej Červičenko koji je ubjeđen da do prelaska uopšte nije doći. To je poručio u izjavi za ruski "Čempionat".

Prema njegovim riječima razlog zbog koga do prelaska neće doći jesu finansije, odnosno velika plata koju ima iskusni ruski napadač.

"Zvezda i odlazak u Srbiju? To nije opcija, vijest je glupost. Zahtjevi koje on ima su ogromni za platu u Srbiji. Samo on zarađuje vjerovatno koliko i treći ili četvrti klub u srpskom prvenstvu. Tamo sve zavisi od prodaje igrača i zato mnogi odlaze", počeo je Andrej.

Zatim je pojasnio na šta misli.

"U Srbiji ne igra mnogo stranaca, zašto bi odjednom dali milione Dzjubi? To je besmisleno. Imate mnogo mladih, hrabrih i snažnih fudbalera tamo koji su isti kao Artjom. Logičnije je da forsiraju igrača od kog mogu da zarade novac, a ne da Dzjubi daju milione", zaključio je Červičenko.