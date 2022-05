Sergeju otvoreno rekli - "Tamo ne smiješ da odeš!": Lacio želi da proda Srbina, ali su mu već odredili gdje ide!

Sergej Milinković-Savić neće ostati u Italiji, ako je vjerovati njegovom treneru Mauriciju Sariju.

Sergej Milinković-Savić postigao je gol u nadoknadi vremena kojim je Lacio došao do boda protiv Juventusa, samim tim i do mjesta u Evropi, a to je bila pretposljednja utakmica koju je Srbin odigrao u dresu rimskog kluba.