Stanojević napušta Partizan!? Umorio se i razočarao, odlazi iz Humske bez obzira šta bude do kraja sezone!

Aleksandar Stanojević je navodno odlučio da napusti Partizan na kraju sezone.

Izvor: Youtube/FK Partizan Beograd

Aleksandar Stanojević napustiće Partizan na kraju sezone, bez obzira na to šta se desi u preostale dvije utakmice u kojima crno-bijeli i dalje mogu do titule u Superligi, a sa Crvenom zvezdom se bore i za trofej Kupa Srbije.

Prema informacijama portala "Mozzart Sport", Stanojević je emotivno potrošen i razočaran poslije burne proljećne sezone u Superligi tokom koje je njegova ekipa ispustila prvo mjesto na tabeli, a prema njegovom mišljenju "uz brutalnu krađu", kako je to poručio u ponedjeljak uveče nakon meča protiv Voždovca.

O njegovom odlasku pričalo se još zimus i tada je Stanojević nakon razgovora sa rukovodstvom potpisao novi ugovor do juna 2024. godine, međutim u prethodnih pet mjeseci stvari su se očigledno opet promijenile.

Stanojević je navodno obavijestio crno-bijele da želi da ode i tako im dao dovoljno vremena da pronađu novo rješenje. Zvanično saopštenje o odlasku je navodno ostavio za poslije finala Kupa Srbije, zakazano za 26. maj, dok je o svojoj budućnosti govorio i nakon Voždovca.

"Nije trenutak da ovdje pričamo o tome. Idemo na druge teme. Teško je, teško je sve to...", bilo je sve što je Stanojević kazao kada je upitan da li će ostati u Humskoj.

Podsjetimo da je Stanojević ove sezone odveo Partizan do osmina finala Konferencijske lige, gdje ih je izbacio Fejnord, dok su dugo bili lideri i u Superligi. Crno-bijeli su nakon savršene jeseni kiksali protiv Napretka, Spartaka i Čukaričkog, tako da trenutno zaostaju dva boda za Crvenom zvezdom.

"S obzirom na to kako stvari ovdje funkcionišu i kako se dešavaju, nije realno da u ovom trenutku uzmemo titulu. Moram reći, nije nam dozvoljeno. U više situacija smo brutalno bili pokradeni. O njihovim stvarima neću da pričam, o njima i njihovim utakmicama. Mogu o našim, gdje smo bili brutalno pokradeni i oduzeta nam je titula koju mislim da smo zaslužili. Vrlo sam razočaran zbog toga. Ni ne nadam se više. Gledam i pratim kako to funkcioniše, pogotovo u posljednje vrijeme, a vidim i u kom to pravcu ide. Voždovac je dobar tim i može da iznenadi svakog, ali ne da neće biti lako, već neće moći da dođu u situaciju da pobijede i može da priča ko šta hoće", poručio je Stanojević.

Partizan je ove sezone u Superligi došao do rekordnog broja bodova - imaju 30 pobjeda, pet remija i poraz na 36 susreta, ali ni to im najvjerovatnije neće biti dovoljno da prekinu dominaciju Zvezde u prvenstvu.

