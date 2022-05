Oduzeta nam je titula, brutalno smo pokradeni! Stanojević ljut poslije Voždovca - Nisu nam dozvolili da pobijedimo!

Trener crno-bijelih održao burnu konferenciju za novinare

Izvor: MN PRESS

Partizan je u ponedjeljak savladao Voždovac u gostima 3:0 i pred posljednje kolo ima dva boda manje od Crvene zvezde. Poslije meča na krovu tržnog centra u Zaplanjskoj ulici, trener crno-bijelih Aleksandar Stanojević održao je burnu konferenciju za novinare, sa koje je poručio da vjeruje da "zmajevi" u posljednjem kolu mogu da pobijede Zvezdu, a i da "zna da neće moći da dođu u tu situaciju".

"S obzirom na to kako stvari ovde funkcionišu i kako se dešavaju, nije realno da u ovom trenutku uzmemo titulu. Moram reći, nije nam dozvoljeno. U više situacija smo brutalno bili pokradeni. O njihovim stvarima neću da pričam, o njima i njihovim utakmicama. Mogu o našim, gdje smo bili brutalno pokradeni i oduzeta nam je titula koju mislim da smo zaslužili. Vrlo sam razočaran zbog toga. Ni ne nadam se više. Gledam i pratim kako to funkcioniše, pogotovo u posljednje vrijeme, a vidim i u kom to pravcu ide. Voždovac je dobar tim i može da iznenadi svakog, ali ne da neće biti lako, već neće moći da dođu u situaciju da pobijede i može da priča ko šta hoće."

"To su činjenice, a činjenice kažu da nam nisu dozvolili da pobijedimo na utakmicama koje su nam bile ključne. To sam pričao i to sad kažem. Zato sam razočaran i ne znam na koji način da više funkcionišem i radim u ovoj situaciji. Hvala momcima što i pored svega toga izvlače motivaciju i vjeruju do kraja. Nije lako pobjeđivati u ovim utakmicama, a znaš koliko je teško da osvojiš titulu, jer si to osjetio na svojoj koži u drugom dijelu sezone."

S obzirom na sve rečeno, da li Stanojević vidi sebe i sljedeće sezone na klupi Partizana?

"Nije trenutak da pričam o ovome. Ipak je ovo utakmica i nemojmo da idemo u druge teme. Ne bih pričao o tome. Teško je sve to", kratko je odgovorio šef struke crno-bijelih.

Upitan za finale Kupa protiv Crvene zvezde naredne srijede, Stanojević je rekao da je prioritet prvenstvo i da se Partizan za to bori od prvog dana, kao i da je to glavna ambicija čitavog kluba.

"Kup je drugo takmičenje, prvenstvo je prioritet našeg kluba. To je nešto drugo, da ne pravimo od toga... Pričamo sad o prvenstvu i pričam o činjenicama, ništa napamet. Ovo drugo je o tom - potom."

Partizan će u posljednjem kolu Superlige u Humskoj u subotu ugostiti Radnički, a Crvena zvezda će istovremeno igrati protiv Voždovca, na svom terenu.

Aleksandar Stanojević Izvor: Youtube/FK Partizan Beograd